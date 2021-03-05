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Geleceğin dijital parası devletlerin elinde olacak

Dijital para teknolojileri çoğunlukla beraberinde Bitcoin’i düşündürse de devletlerin resmi dijital paralarını yürürlüğe sokmasıyla küresel finans sistemi Bitcoin’in hedeflediğinden çok daha farklı bir noktaya sürükleyebilir

KRİPTO PARA 05.03.2021, 19:42
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Geleceğin dijital parası devletlerin elinde olacak


Günümüzün nakit kullanımının büyük çoğunun dijital para birimlerine kayacağı fikri ne geçici bir heves ne de uzak bir düşünce. Ancak Bloomberg yazarı Andy Mukherjee geleceğin parasıyla Bitcoin’i birleştirmenin yanlış olduğunu düşünüyor.

Elbette, hükümetler özel kripto para birimlerinin arkasındaki teknoloji olan dağıtılmış defter teknolojisinin bazı unsurlarını ödünç alacaktır. Ancak finans uzmanına göre ülkeler ekonomideki para dolaşımının kontrolünü elinde tutmayı fazlasıyla isteyecek ve bazıları da bu konuda başarılı olacak.

Mukherjee konuyla ilgili, “Mevcut on yılın sonunda, akıllı telefonunuzdaki e-cüzdan çok yönlü bir hesaba benzerse şaşırmayın. Ancak ticari bankalarla uğraşmak yerine, merkez bankalarının hem de birkaçının birden müşterisi olabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

Bu fikir çok uzak görünse de finans uzmanı Bahamalar’ın Sand Dollar para birimi haricinde toplu dolaşımda olan resmi bir kripto para biriminin olmadığına dikkat çekiyor. Buna karşın dijital yuanın pilot uygulamaları 2022’deki Kış Olimpiyatları’nda piyasaya sürülmesi hedefiyle hız kazanıyor. İsveç’se bu süreci takip eden ikinci büyük ülke olabilir. Japonya Merkez Bankası’nın acil bir planı olmasa da resmi dijital parayla ilgili ilerlemeye yönelik toplum talebindeki yükselişin farkında olduğunu açıklıyor.

ABD’de dahi ABD Merkez Bankası Atlanta Başkanı Raphael Bostic ve ekibi tarafından Eylül 2020'de yayınlanan bir makalede, geleneksel banka hesaplarına dayanmayan dijital ödeme araçlarının nakit kullanıcıları arasında finansal kapsayıcılığı artırabileceği belirtildi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen dijital doların "kesinlikle incelemeye değer" olduğunu söylüyor.

Mukherjee’ye göre Çin ve ABD arasındaki çekişmeyle birlikte sanal para dünyayı yeniden para bloklarına bölmesiyle küresel nüfuzu kullanmak için bir araç haline gelebilir. Bunun nedeniyse, herhangi bir dijital paranın veren ülke sınırları dışında çift yönlü kullanım özelliğine sahip olmasıdır. Endonezya veya Hindistan'daki bir telefon cüzdanında ortaya çıkan dolar veya yuan uluslararası mal, hizmet veya varlık satın almak için kullanılabilir.

Benzeri bir şekilde, bu yeni para insanların günlük yaşamlarında yerli para birimlerinin yerini alabilir. Uluslararası Para Fonu Genel Müdür Yardımcısı Tao Zhang'a göre, bu durum enflasyon ve döviz kuru oynaklığıyla boğuşan ülkelerde meydana gelen geleneksel dolarizasyondan farklı olmasa da merkez bankası tarafından verilen dijital nakdin rahatlığı ve erişilebilirliği daha hızlı ve daha büyük ölçekte ikame etkisi yaratabilir.

Daha küçük çaplı ekonomilerse para politikasının kontrolünü elinde tutmak için kendi dijital para birimlerine ihtiyaç duyacaktır. Daha büyük uluslar içinse hedef farklı olabilir: Çin ve ABD, ‘e-CNY’ veya ‘FedCoin’i uluslararası taleplerin çözümünde yabancılar için tercih edilen seçim haline getiren eklentiler sunmak isteyebilir.

Mukherjee’ye göre finansal anlamda verimli bir gelecekse, tüm merkez bankalarının dijital para birimlerinin birlikte çalışılabilir olduğu bir gelecekte olacaktır.

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