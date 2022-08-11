Gate Türkiye, Resmi Olarak Türk Kripto Pazarında

Dünyanın en eski ve en büyük kripto para borsalarından biri olan Gate.io, ülkeye özel ilk hizmeti olan Gate Türkiye'yi resmen başlattı. Bu, şirketin kısa süre önce, kullanıcılara daha yerelleştirilmiş, daha kişisel bir ticaret deneyimi sunacak olan küresel genişleme girişimlerini duyurmasının ardından geldi.

Türkiye, Gate.io için önemli bir pazar

Gate Türkiye Ülke Başkanı Kafkas Sönmez, “Şirketin ilk yerelleştirilmiş hizmetini Türkiye'de başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Odak noktamız, kullanıcılarımız için özel olarak oluşturulmuş benzersiz ve kişisel bir deneyim sunmak. Gate Türkiye, kullanıcıların Bitcoin, Ethereum ve diğer bazı popüler kripto para birimleri de dahil olmak üzere, özel ticaret çiftleri ile Türk lirası kullanarak kolayca para yatırmalarına ve çekmelerine olanak sağlayacak.” dedi.

Sönmez, sözlerine şu şekilde devam etti: “Şirketin kilit odak noktası, dünya çapında genişledikçe, kullanıcılara daha kişisel ve daha yerelleştirilmiş hizmetler sunan gelişmiş bir ticaret deneyimi sağlamaktır. Türkiye, şirket için önemli bir pazar ve bu nedenle özel bir ticaret platformu alan ilk ülke. Türkiye halkına hizmet etmekten heyecan duyuyoruz.”

Yerelleştirme Yoluyla Küreselleşme

Gate.io Global Pazarlama Başkan Yardımcısı Tom Yang, “Bu, küresel genişleme stratejimizin yalnızca ilk adımıdır. Kullanıcıların son 9 yılda Gate.io'da alıştıkları güvenli ve güvenilir ticaret deneyimini Türkiye'den başlayarak daha kişisel ve yerel hale getiriyoruz. Önümüzdeki aylarda şirket, Brezilya ve Japonya dahil olmak üzere daha fazla bölgeye yayılacak.” dedi.

Kullanıcılar, 10 tahsisli USDT işlem çiftine ek olarak Bitcoin, Ethereum, Solana gibi popüler kripto para birimlerini içeren, 47 tahsisli Türk lirası işlem çifti ile TL kullanarak para yatırabilecek, çekebilecek ve işlem yapabilecek. Platform büyüdükçe daha fazla ürün ve hizmet tanıtılacak.