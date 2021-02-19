Financial Times: Bitcoin’in yükselişi Amerika’nın düşüşünü yansıtıyor

İngiliz Financial Times gazetesinde, Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerinin değerindeki yükselişe dair dikkat çeken bir analiz yayımlandı.

Rana Foroohar imzalı analizde, “Doların başrol oyuncusu niteliğinin zayıfladığı bir yeni dünya düzeninde kripto para birimlerinin yeri var” denildi.

‘YANGIN ALARMI’

Bitcoin'deki sert fiyat hareketleri ile Almanya'da 1920'li yıllarda mark cinsinden fiyatlandırılan altının fiyatındaki dalgalanma arasında benzerlik kurulan yazıda, Bitcoin'in bir balondan çok “bizi önümüzdeki çok büyük jeopolitik değişiklikler konusunda uyaran son işleyen yangın alarmı” olduğu öne sürüldü.

Merkez bankalarının son 10 yılda düşük faiz ve parasal genişleme yoluyla piyasalarda fiyat keşfini bozduğunu savunan Foroohar, “Bunu iş çevriminin düzeltilmesi ya da borç batağındaki işletmelerin sistemin işleyişini bozacak şekilde ayakta tutulması olarak görebilirsiniz ancak vardığımız sonuç şu ki, varlık fiyatlarından tek tek şirketlerin ya da bir bütün olarak reel ekonominin sağlığına ilişkin bir fikir edinmek artık çok zor” dedi.

‘FED’İN OLUŞTURDUĞU KÖPÜĞÜN İŞARETİ’

Bitcoin gibi fiyatı sert şekilde dalgalanan kripto para birimlerinin popüleritesinin artmasının, ABD Merkez Bankası tarafından oluşturulan köpüğün spekülatif bir işareti olarak görülebileceğini de belirten yazar, başka bir açıdan bu durumu “ABD ve doların rolünün gerileyeceği bir yeni dünya düzeninin ilk sinyali” olarak değerlendirmenin daha açıklayıcı olabileceğini savundu.

Donald Trump'ın dört yıllık başkanlığı döneminde uygulanan zehirli politikalar nedeniyle dünyanın ABD'ye güveninin azaldığını, bu dönemin aynı zamanda küresel rezerv para olarak doların istikrararına dönük güveni de azalttığını belirten yazar, bu hissin 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını sırasında zirveye ulaştığını vurguladı.

Trump'ın kendisinin de ABD'de uzun dönemdir var olan ekonomik sorunların bir semptomu olduğunu, bu sorunların üzerinin varlık fiyatlarını yüksek tutan ancak borca teşvik eden düşük faiz ve para politikalarıyla kapatıldığını öne süre Foroohar, “Bitcoin’in yükselişi, yatırımcı topluluğunun bazı kesimlerinde, ABD’nin sonunda bazı açılardan Weimar Almanya’sına benzeyeceği yönündeki inancı yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK KUTUPLU DÜNYADA KRİPTO PARA BİRİMLERİ AVANTAJLI OLABİLİR’

Yazıda, “Eğer ABD hükümeti bu kadar fazla borçlanırsa, dolar değer kaybetmeye başlar ve Bitcoin güvenli bir liman haline gelebilir” denildi.

Çin'in daha az ABD Hazine tahvili satın almasının ve kendi dijital para birimini geliştirmeye başlamasının, ABD finansal sistemine bağımlılığını azaltma isteğinin bir işareti olduğunu, dünyanın tek kutupluluktan ABD, Avrupa ve Çin'den oluşan bir üç kutupluluğa doğru gittiğini öne süren yazar, bu dönemde sınırları kolayca aşabilen kripto para birimlerinin hükümetler tarafından basılan fiat paraya göre bazı avantajlara sahip olabileceğini öne sürdü.

Yazıda, “Bitcoin patlamasını kömür madenindeki bir kanarya olarak görmek en iyisi olabilir” denildi.

KAYNAK: SOZCU.COM.TR