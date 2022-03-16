Fed’in Faiz Artışı Bitcoin’i Nasıl Etkileyebilir?

ABD’de artan enflasyon karşısında Powell ve Biden yönetimine çok sert tepkiler var. İlk kez Fed yapılan bu kadar hatalı yönlendirmelerden sonra sahnede olacak. Bu nedenle attığı taşın ürküttüğü kuşa değmesi gerekir. Zira Fed’in 25 bp faiz artıması + şahin tonlamalı projeksiyon + şahin Powell piyasada volatil hareket yaratır fakat yönde belirleyici olmaz. Bu nedenle 25 bp faizlerin artırıldığı ve şahin tonun korunduğu Fed fiyatların bir süre sonra Fed öncesi yerlerine gelmesine neden olabilir. Stablecoin para girişi ve var olan stablecoinlerin Bitcoin’e dönüş hızlarına bakıldığında halen daha yeni bir yükseliş trendine hazır olmaktan ziyade yine yatay 38.000-43.500$ geniş yatay bandını koruyacağı benziyor. Fakat diğer tarafta da cüzdanında 100 ve üzeri BTC bulunan hesapların da yüklü Bitcoin alımı yapmalarını da yakinen takip ediyoruz. Bitcoin 45.000$ seviyesini yukarı yönde kırmadığı sürece de halen daha yatay kalmaya devam eder fakat geri çekilmeler yeni alımlarla kısa süreli kalabilir ve Bitcoin bu bant içinde yükseliş sergileyebilir." sözlerine yer verdi.