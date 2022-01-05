Fed’in Faiz Artış Beklentileri İstihdam ile Revize Edilebilir, Bitcoin Olumlu Etkilenebilir

Fed üyesi Kashkari bu yıl 2 faiz artışına işaret ederken 2024’ten önce başka faiz artışı görmeyebiliriz dedi. Bu durum gevşek politikaların devam edeceği yönünde beklentilerde değişikliğe götürebilir ve ABD ana endeksleri pozitif fiyatlayabilir. Bu nokta kripto paralar için de önemli. İlk olarak S&P500 ile korelasyonu artışa geçen Bitcoin olumlu fiyatlayabilir, ikinci noktada ise enflasyonun yüksek kalmasına izin verileceği yönünden, Bitcoin’i enflasyondan korunma aracı olarak işaret edebilir. Çin pilot uygulamalarını tamamlamasının ardından E-CNY olarak adlandırdıkları CBDC çalışmalarını halka açık hale getirdi ve yabancılar da şubat ayından itibaren telefonlarına yüklenebilir hale sokacak. SEC bir kez daha spot Bitcoin ETF başvurusunu redederken, Bitcoin için olumlu bir haber bu taraftan gelmedi. Bitcoin bu sabah 46.600$ bölgesinde fiyatlanıyor. Henüz yükseliş yönünde adım atamasa da yeniden kaldıraçlı piyasanın hacminin artması Bitcoin 60.000$ seviyesinden önce 42.000-43.000$ bandını test etmek isteyebilir beklentileri kuvvetlendi. Araştırma olarak Fantom ve Hedera için beklentilerimiz oluşmaya başladı ve yukarı yönlü potansiyelleri devam ediyor. Bununla birlikte sadece Huobi’de işlem gören NEST’te de hareketlenme başladı ve takibi sürdürüyoruz."