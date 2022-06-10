Fed Sonrası Bitcoin’de Tepki Bekliyoruz

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmede:

"Dün gerçekleşen ECB toplantısının ardından gözler haftaya yapılacak Fed toplantısına çevrildi. ECB’den faizlerle ilgili değişiklik çıkmazken haftaya Çarşamba günü sonuçlanacak FOMC toplantısından 50bp faiz artışı bekleniyor. Toplantı öncesinde ABD 10 yıllık tahvilinin faizi %3,03 seviyesinde, Dolar Endeksi (DXY) ise 102 seviyelerinden 130,20 seviyesine yükseldi. Bu rakamlar bizlere yatırımcıların risk iştahında olmadığını ve FOMC öncesinde bekle-gör davrandıklarını gösteriyor. Kripto para piyasasında da durum paralel gidiyor. Bitcoin’de 30.000$ seviyesi üzerinde ve var olan kanal içinde seyir sürerken, zaman zaman yüksek montanlı altcoin yükselişleri de görebiliyoruz. Borsalarda tutulan Bitcoin arzı son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi yani yatırımcılar daha uzun vadede Bitcoin tutacaklarını düşündükleri için sıcak ve soğuk cüzdanlara saklıyor olabilirler. Bu durum fiyatlar açısından olumlu görünüyor. Korku ve açgözlülük endeksi ise aşırı korku derecesinde olsa da Bitcoin hassasiyet skoru yükselişi sürdürüyor. Bu nedenle Fed sonrası kararın sindirilmesi ve türbülansın geçmesinin ardından Bitcoin ve altcoinlerde yukarı yönlü tepki hareketleri görmeye başlayabiliriz. Bitcoin’i bu ölçüde teknik olarak ele almak lazım. 29.600$ seviyesinden geçen kanal alt bandı üzerinde tutunma devam ederken, desteklere yakın işlemler sürüyor. 29.300 ve 29.600$ seviyeleri gerisinde yakın stop loss koymak şu zamanda yardımcı olabilir." sözlerine yer verdi.