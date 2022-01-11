Fed Faiz Artırırsa Bitcoin Nasıl Fiyatlanır?

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, FED faiz arttırımına gittiği takdirde Bitcoin'in nasıl fiyatlanacağını değerlendirdi, günün kripto para yatırım değerlendirmesinde öne çıkan başlıklar: "Merkeziyetsiz finansın şahin Fed nedeniyle merkezi unsurlarla yaklaştığı, yakın korelasyon içine girdiğini görüyoruz. Bu durumda Bitcoin nasıl etkilenir yatırımcıların en temel sorusu oldu. Bitcoin’in S&P ve Nasdaq ile arasındaki korelasyon sıkılaşmaya başladı. Bu yılki şahin Fed komitesi ve yüksek enflasyon sarmalında ABD faizlerindeki artış, şirketlerin finansman maliyetlerinin artmasına, bilanço küçültme ise finansmana erişimde zorluklara neden olacak. Bu nedenle faiz artışı ilk etapta endeksleri olumsuz etkileyecek ve aralarındaki korelasyon nedeniyle de Bitcoin’i ilk etapta aşağıya çekecektir. Ancak 2021’de Bitcoin’in %70, S&P’nin %28 ve altının da %7 getiri sağladığını düşündüğümüzde getiri arayan yatırımcının adresi yine Bitcoin tarafında olacaktır. Diğer tarafta Bitcoin’de kontrol %90 oranında balinaların eline geçti. Bu nedenle piyasa volatiliteye oldukça volatil ve Bitcoin’de teknik göstergeler de 38.450 seviyesi altına indiğinde 30.000 seviyelerine işaret eden OBO formasyonunu ortaya çıkardı. SEC Başkanı Gensler’ın da kripto paralar-menkul kıymet ilişkisi hakkında dün vermiş olduğu demeç de piyasayı aşağı yönde etkileyen bir gelişme oldu. Bitcoin şimdilik 40.000$ seviyesinde tutunmaya çalışırken aşağı senaryoyu bozabilmesi için 45.000$ seviyesini kalıcı olarak yukarı kırması gerekir."