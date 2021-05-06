Son Dakika
Faruk Fatih Özer'in görüntüleri ortaya çıktı. Otele girerken görüntülendi!
Son dakika haberine göre; Kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu FAruk Fatih Özer, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir otele giriş yaparken görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Özer, resepsiyondaki görevliye pasaportunu uzatırken görülüyor. İşte son dakika haberinin detayları...
KRİPTO PARA 06.05.2021, 19:02 06.05.2021, 19:05
Son dakika haberleri: Kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta bir otele giriş yaptığı sırada görüntülendi.
Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da başlatılan soruşturma sürüyor.
Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, Arnavutluk'a kaçtığının belirlenmesi üzerine ağırlıklı olarak bu ülkede yürütülüyor.