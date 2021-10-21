Ethereum (ETH), rekor kırdı: Tüm zamanların en yüksek değeri!

Kripto para piyasaları, son birkaç gündür oldukça hareketli. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), Bitcoin tabanlı borsa yatırım fonlarının New York Borsası'nda işlem görmesine izin vermesi, piyasaya tam anlamıyla can verdi. Önce Bitcoin, şimdi de Ethereum tarihinin en yüksek değerine ulaştı.

Dünyanın en popüler ikinci kripto para birimi olarak bilinen Ethereum, 4.366 dolara ulaşarak ATH, yani tüm zamanların en yüksek değeri rekorunu kırdı. Bu kripto para birimi, mayıs ayında 4.168 doları görmüş, bu değer tarihe geçmişti. Şimdi Ethereum yatırımcıları için bir tarih daha yazılıyor.

Geçtiğimiz dakikalarda 4.366 dolar piyasa değeri ile rekor kıran Ethereum, saat 15:00 itibarıyla 4.218 dolardan işlem görüyor. Bu yükseliş, Ethereum'un son yirmi dört saatte yüzde 10, son bir haftada ise yüzde 13 civarında değerlendiği anlamına geliyor. Bu yükselişin en çok da madencileri sevindireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira Ethereum, madencilik açısından en çok rağbet gören kripto para birimi...

Bu arada, yükseliş trendinin yalnızca Bitcoin ve Ethereum özelinde olmadığını açıkça belirtelim. Diğer kripto para birimlerinde de ciddi anlamda yükseliş var ve bu yükselişin nerede duracağı şimdilik bilinmiyor. Çünkü kripto para piyasalarına para akışı büyük bir hızla devam ediyor. Piyasaların toplam hacmi, son yükselişlerle birlikte 2,6 trilyon doların üzerine çıkmış durumda.

Kaynak: Webtekno