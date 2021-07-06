Ethereum, Bitcoin'i geçti mi?

Celsius Network CEO'su Alex Mashinsky'ye göre, piyasa değeri bakımından en büyük kripto para konumundaki Bitcoin (BTC), piyasa hakimiyetini şimdiden Ether'e (ETH) kaybetmeye başladı.

Pazartesi günü Kitco News ile gerçekleştirdiği röportajda Mashinsky, Ether'in "durumu tersine çevirdiğini" veya Ether'in dünyanın en değerli kripto para birimi olarak Bitcoin'i geçtiği hayali senaryonun gerçekleşmeye başladığını savundu.

Mashinsky, bahsini ettiği dönüşümün Celsius'ta zaten gerçekleştiğini söyledi. "Yaklaşık 17 milyar dolar mevduatı bulunan müşterinin kripto para birimlerini yönetiyoruz ve dolar cinsinden tutulan en büyük para birimi Ethereum" ifadesini kullandı.

Mashinsky ayrıca, Ether'in 2022 veya 2023'e kadar piyasa değeri açısından Bitcoin'i tamamen geride bırakacağını öngördü:

Roller zaten değişti. Celsius topluluğunun toplam varlığı bakımından Ethereum, Bitcoin'i dolar bazında çoktan geçti ve bence daha geniş bir piyasa, önümüzdeki birkaç yıl içinde bu akımı takip edecek. Bu değişimin daha geniş piyasada gerçeğe dönüştüğünü göreceğiz.

Mashinsky, fikrini desteklemek için Bitcoin ve Ether'in temel kullanım senaryoları durumları arasındaki farka vurgu yaptı. CEO'ya göre, Bitcoin'in birincil kullanım amacı değer saklama aracı olmasıyken, Ether'in ana kullanım senaryosu yield farming ve stake etme uygulamaları.

Mashinsky, "Yield farming, geniş kullanıcı tabanına sahip bir uygulama. Bu yüzden zamanla Ethereum'un Bitcoin'den daha geniş biçimde benimsendiğini göreceksiniz. Açıkçası her ikisi de istisnai uygulamalar ve istisnai blockchain yapıları. Her ikisinin de geniş bir şekilde benimsendiğini göreceğiz, sadece biri diğerini geçecek" dedi.

CoinMarketCap verilerine göre, bu yazı hazırlandığı sırada Bitcoin'in kripto para piyasasındaki payı ya da hakimiyeti yüzde 44,6 olarak hesaplanırken Ether'in oranı ise yüzde 18,5'ti.

Mashinsky, Ether'in Bitcoin'i değer açısından geçeceğini düşünen tek isim değil. Geçen hafta, Galaxy Digital'in kurucusu ve CEO'su Mike Novogratz da, Ether'in "bir gün en büyük kripto para birimi" olabileceğini söylemişti.