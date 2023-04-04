Elon Musk’tan Twitter ile Dogecoin manipülasyonu; PancakeSwap V3 ortaya çıktı

DOGE, Elon Musk tarafından twitlenen ve Twitter logosunun Dogecoin logosuna dönüşebileceğini ima eden resmin ardından yükselişe geçti. DOGE, Elon Musk'ın yorumlarının veya açıklamalarının genellikle token'ı aya kısa bir süre içinde gönderdiği spekülatif token hareketleri nedeniyle yıllarca eleştirildi. Bununla birlikte, yükselen fiyatın hala spekülatif nitelikte olduğu ve ayrıntıların Twitter yönetimi tarafından açıklanacağı belirtilmelidir.

BNB zincirindeki en büyük DEX olan PancakeSwap, değişken işlem ücretleri ve konsantre likidite içeren 3. sürümünü (V3) piyasaya sürdü. Sürüm 2 ile karşılaştırıldığında V3, 4 işlem ücreti kademesi, %0,01, %0,05, %0,25 ve %1 sunacaktır. Daha yüksek ücret, likidite sağlayıcılarına (LP'ler) daha yüksek ücret iadelerini temsil eder ve ağın elde tutma oranını artırır. Uniswap V3'ün sunduğuna benzer bir diğer özellik olan konsantre likidite, LP'ler için daha yüksek ücretlerle sonuçlanabilir ve rakiplerini yakalayabilir.