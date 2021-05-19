Elon Musk’a karşı kripto para yaptılar

Kripto parayı dilinden düşürmeyen ve Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla piyasayı adeta yönlendiren ve bazı kripto para birimlerinin değer kaybetmesine ve bazılarının da değer kazanmasına olanak sağlayan Elon Musk hiç beklemediği bir saldırıya maruz kaldı.

Son dönemde Bitcoin’i eleştiren ve yeni bir kripto para geliştirebileceğinin sinyalini veren Elon Musk’ın piyasaya zarar verdiğini savunan bir grup kripto para uzmanı, yeni bir dijital kur geliştirdi.

Elon Musk’a karşı geliştirilen kripto paranın adı ise StopElon (Elon’u Durdur) olarak belirlendi. StopElon’un resmi açıklamasında, “Elon Musk, Twitter hesabıyla kripto para pazarını sorumsuzca manipüle etmekle sorumlu. İnsanların portfolyolarıyla şeker gibi oynuyor ve o kendini beğenmiş bir milyarder ve hep öyle kalacak. Buna yeter diyoruz. İşte bu sebeple Elon’u durdur (StopElon)” ifadesine yer verildi.