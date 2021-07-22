Elon Musk'tan yeni Bitcoin açıklaması

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarına katıldığı bir panelde de devam etti. Bitcoin ve kripto para hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken açıklamalar yapan Musk, kripto paranın geleceği ile ilgili konuştu.

Crypto Council for Innovation’ın organize ettiği sanal konferansta Musk, Tesla’nın yakından tekrar Bitcoin ile alışverişe imkan tanıyabileceğini söyledi. Musk, “SpaceX’in hesabında Bitcoin var. Tesla da elektrikli araç satışında Bitcoin’i büyük ihtimalle kabul edecek” dedi.

Musk, “Ben şahsi olarak Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin biriktiriyorum. Fakat benim şirketlerim SpaceX ve Tesla, Bitcoin yatırımcısı. Bu durum da böyle kalacak. Biz Bitcoin satmıyoruz ve ben de kişisel olarak hiçbir şey satmıyorum. Bitcoin’in başarılı olmasını isterim” ifadesini kullandı.

Ünlü girişimci, sosyal medya üzerinden Bitcoin ve kripto paralar ile ilgili spekülasyon yaptığına dair iddialara da yanıt verdi. Musk, “Eğer Bitcoin değer kaybederse ben de para kaybederim. Ben spekülasyon yapıyor olabilirim ama bunu abartmıyorum” dedi.

Musk’ın açıklamalarından sonra Bitcoin yaklaşık yüzde 5 değer kazanırken Ethereum da yüzde 7 değer artışı sağladı.