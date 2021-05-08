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Elon Musk'tan kripto para uyarısı: Hepsi şakaydı

Tesla'nın ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, kripto paralar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçen aylarda kripto para birimleri ile ilgili arka arkaya açıklamalar yaparak bazı Dogecoin gibi bazı birimlerin artmasına sebep olan Musk, "Bütün birikiminizi yatırmak çok da akıllıca olmaz" dedi.

KRİPTO PARA 08.05.2021, 22:57
Elon Musk'tan kripto para uyarısı: Hepsi şakaydı

Birkaç hafta önceye kadar kripto para birimleri ile ilgili açıklama yaparak, Tesla’nın kripto para ile satış yapacağını söyleyen ve kişisel olarak da kripto parayı geleceğin para birimi olarak lanse eden SpaceX ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

2021’de kripto para birimlerinde büyük bir artışın arkasındaki isim olarak öne çıkan Musk bugün bir tweet atarak kripto para birimi ile ilgili uyarıda bulundu.

Milyonlarca takipçisi olan Musk, “Kripto paralar umut vadediyor fakat lütfen dikkatlice yatırım yapın. Öncelikle insanlar bütün birikimlerini kripto paraya yatırmamalı. Açıkçası bu çok da akıllıca bir hamle olmaz” dedi. 

Dogecoin ile ilgili de açıklama yapan Musk, “Dogecoin’in yaratılması aslında bir şaka olarak başladı, esasında amaç kripto para ile dalga geçmekti. Şaka olarak icat edilen bir para birimi gerçek bir kripto para birimi halini aldı” ifadesini kullandı.

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