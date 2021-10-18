Elon Musk favori ''coin''ini paylaştı

Meme coinlerin atası olarak kabul edilmekte olan Dogecoin'in öncüsü olan Elon Musk'tan yeni bir atılım daha geldi. Elon Musk bu gece bazı kripto borsalarında listelenecek olan Hamster Coin'i duyurdu.

Hamster token, merkezi bulunmayan ve Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışan bir kripto para birimi olarak bilinmektedir. CoinMarketCap üzerinde Eylül 2021 tariihnden itibaren yer almaya başlamıştır. Bu sebeple oldukça yeni bir altcoin olarak bilinmektedir.

İşte Elon Musk'ın Hamster coin paylaşımı;

Hamster Coin’in projesini incelediğimizde oldukça sade bir internet sitesi ile karşılaşabiliriz. Kripto paranın web sitesinde yer alan bilgilere göre; tutarlı açık iletişimi teşvik eden kripto para ekosistemi güven, şeffaflık ve topluluğun profesyonel başarıyı oluşturmada 3 önemli etken olduğunu vurguluyor.