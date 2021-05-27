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Elon Musk'dan yeni açıklama: Dogecoin konusunda yapabileceklerim sınırlı

Tesla CEO'su Elon Musk yatırımcıların kendisi ile yakından ilişkili gördükleri kripto para DogeCoin konusunda yapabileceklerinin sınırlı olduğunu belirtti.

KRİPTO PARA 27.05.2021, 09:24
Elon Musk'dan yeni açıklama: Dogecoin konusunda yapabileceklerim sınırlı

Açıklamaları ile kripto para piyasasında sert oynaklıklara neden olan Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter üzerinden bir yatırımcının "DogeCoin'in CEO'su Elon Musk, emin ellerdeyiz" değerlendirmesine yanıt verdi.Bitcoin'de rüzgar tersine döndü! Elon Musk'ın attığı tweet sonrası...
Musk, "Bilinmesini isterim ki DogeCoin'in resmi bir organizasyonu yok. Dogecoin konusunda kimse bana karşı sorumlu değil. Bu yüzden Dogecoin konusunda hareket alanım sınırlı" ifadelerini kullandı.

Dogecoin halihazırda son 24 saatte yüzde 1,49 yükselişle 0,3577 dolar  seviyelerinden işlem görüyor. 

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