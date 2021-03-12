Ekonomik reform paketinden dijital paralarla ilgili önemli detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı. Pek çok konuda öenmli düzenlemeler getiren paketin içeriğinde bir önemli konu da dijital paralardı.

Açıklanan paket devletin dijital para konusundaki ilk büyük resmi hamlesi oldu. Ekonomik Reform paketi kapsamında Erdoğan Dijital Paraların hukuki, ticari ve ekonomik alt yapısının kurulması için çalışamlar yapılacağını duyurdu. Tüketiciyi de koruyacak bir yapı geliştireceğiz diyen Erdoğan’ın bu açıklamaları, kripto para borsalarında BDDK denetimi, Merkez Bankası disponobilite oranlarına tabi olma gibi sonuçları ortaya çıkarabilir.