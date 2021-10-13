Edis’ten kripto para dünyasında bir ilk!

Sanat dünyasının her geçen gün daha fazla eser ürettiği NFT dünyasına, ünlü yıldız Edis kendi NFT’lerini çıkararak dahil oldu. ICRYPEX NFT Bazaar’da yer alacak Edis NFT eserleri NFT destekli ilk Fan Token özelliğine sahip Edis Fan Token ile satın alınabilecek. UNIQ’te gerçekleşen basın lansmanıyla duyurulan Edis Fan Token ve NFT’leri, kripto para borsası ICRYPEX imzası taşıyor.

Son dönemde popülaritesi oldukça yüksek olan NFT eserleri sanatçılar ve hayranlar arasındaki etkileşimi artırıyor. Sanatçılar ve hayranlar arasında köprü olan fan tokenlar ise, sanat dünyasında büyük rağbet görüyor. ICRYPEX tarafından piyasaya sürülecek olan Edis Fan Token, Edis’in belirlediği konser, anket, özel etkinlik ve buluşmalarda ayrıcalık imkanı tanıyor. Müzik dünyasındaki başarılarıyla birlikte değeri artacağı öngörülen Edis Fan Token’ın, 18 Ekim’de 0,90 TL ön satış fiyatıyla çıkarılacağı ve 20 Ekim 2021 saat 22.00 süreceği, 21 Ekim 00.00 itibarıyla halka arzının gerçekleşeceği basın toplantısında duyuruldu.

Geleceğin sanat dünyası NFT ve Fan Token ile şekillenecek

Edis Fan Token ve NFT projesine ilişkin açıklamada bulunan ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer, “ICRYPEX olarak Edis ile gerçekleştirdiğimiz bu projede dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Edis ile Kripto Fest sürecinde başlayan iş birliğimiz yeni başlayacak turnesine sponsor olmamızla gelişti. Uzun zamandır ekip olarak odaklandığımız Edis Fan Token ve Edis içerikli NFT’ler ise bu iş birliğinin en önemli kapsamını oluşturdu. Son dönemde oldukça popüler olan NFT projelerine yeni bir soluk getirmek adına Edis ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinde sektöre yeni bir soluk getirdik. Bu noktada, dünyada bir ilke imza attığımız Edis Fan Token, NFT destekli ilk Fan Token olma özelliğini taşıyor. Bu anlamda projenin gelişmiş teknolojisiyle sektöre büyük bir değer katacağını söyleyebiliriz. Bugün yalnızca Edis Fan Token değil, Edis’in eserleriyle başlayacak NFT satış platformumuz ICRYPEX NFT Bazaar’ı da ilk kez duyuruyoruz. Bu platformda yer alacak Edis NFT’lerinin satın alma aracı Edis Fan Token olacak. Gerçekleşen bu anlaşmanın sanat ve kripto para dünyasının bir arada ilerlemesinde etkili bir adım olacağına inanıyoruz” dedi.

Fan Token ve NFT projeleri geleceğin etkileşim yöntemi

Gerçekleşen basın lansmanında konuşan Edis, “Dijital dünyada bu denli yankı uyandıran bir sektöre kendi adımla üretilmiş bir Fan Token ile adım atmaktan heyecan duyuyorum. Fan Token ve NFT’ler hayranlarımla etkileşim kurmak adına çok etkili bir yol ve bu yol sanat dünyasında her geçen gün etkisini yükseltecek. Buna birlikte tanıklık edeceğiz” dedi. Dünyada NFT desteğiyle piyasaya çıkan ilk fan token’a sahip olmasının verdiği heyecandan da bahseden Edis, “Dijital dünyada var olmanın pek çok yolu var. Sanatı ve yaratıcı bakış açısını Türkiye’de ilk kez farklı bir platforma taşımak beni gururlandırıyor. Kripto sadece yatırım amaçlı düşünülmeyecek kadar zengin bir teknoloji ayrıca bu teknolojinin daha farklı projelerle buluşması başarılı sonuçlara imza attırabilir tıpkı ilk sanatçı Fan Token projesi gibi” diye konuştu.

Edis NFT’leri Edis Fan Token ile satın alınabilecek

ICRYPEX Genel Müdürü Ezgi İçer yaptığı açıklamada, “ICRYPEX NFT Bazaar’da başta Edis olmak üzere birçok sanat üreticisinin eserlerini NFT olarak satışa sunacağız. Edis ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği etrafında ilerleyen günlerde Edis NFT’lerini duyuracağız. Edis NFT’leri yine bugün duyurduğumuz Edis Fan Token ile satın alınabilecek. NFT dünyası sanat, spor ve eğlence alanlarında son yıllarda önemli eserlerin ve yeni bir sanat alanının oluşmasına imkan sağladı. Bu kapsamda yeni NFT platformumuz ICRYPEX NFT Bazaar’ın, sektörde başta Edis olmak üzere birçok sanat üreticisi için kapsamlı bir alan olacağına inanıyoruz.” dedi.

Dünyanın NFT destekli ilk Fan Token’ı

18 Ekim’de tarihinde başlayacak 20 Ekim 2021 saat 22.00’a kadar 0,90 TL fiyatıyla ön satışta olacak ve 21 Ekim 2021 saat 00.00’de halka arz edilecek olan Edis Fan Token, ICRYPEX web sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.