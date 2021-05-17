Dünyanın ilk Bitcoin topluluğu kuruluyor

Karayipli bir gayrimenkul geliştiricisi, sakinlerinin konut harcamalarını, aldıkları ürünleri ve hizmetleri bütünüyle kripto parayla ödeyebilecekleri dünyanın ilk Bitcoin topluluğunu oluşturuyor.

İlk defa tamamıyla Bitcoin'in geçerli olduğu topluluk, Saint Vincent ve Grenadinler'de yer alan 18 kilometrekarelik Karayip adası Bequia'da kurulacak.

Proje gayrimenkul geliştiricisi Storm Gonsalves'in parlak fikri. Kendisi şirketi One Bequia'yla 39 lüks villa, dükkanlar, bir kulüp binası ve yapılar inşa etmeyi planlıyor.

Ada sakinleri, konutlarını kripto para kullanarak satın alabilecekleri gibi market alışverişi, restoran ve eğlence hizmetleri gibi gündelik ihtiyaçlarını da Bitcoin'le ödeyebilecekler.

Bedeli 670 bin sterlin ila 1,6 milyon sterlin (yaklaşık 8 ila 19 milyon TL) arasında değişen konutlar, işlem sırasındaki dalgalanmalardan kaçınmak için fiyatları sabitlenen kripto para eşdeğerleri karşılığında satın alınabilecek.

Express'e konuşan Gonsalves, kripto paralarla gayrimenkul almanın "gelecek yıllarda çok normal bir şeye dönüşeceğini" söyledi.

Gonsalves şöyle konuştu:

Şu anda biz alternatif bir finansman şekline öncülük ediyoruz. Yeni bir pazarlama şekline de öncülük ediyoruz. Tek başına Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon doların üzerinde ve bu satın alanların çoğu Bitcoin'i sadece 1000 dolarken satın almıştı. Dolayısıyla artık kripto piyasasında göz ardı edilemeyecek çok büyük bir varlık bulunuyor. Bu tam anlamıyla devasa. Bu gerçekten ana akımı etkiledi ve dolayısıyla şu anda yaptığımızın bundan birkaç yıl sonra alelade hale geleceğini düşünüyorum. Kripto paralar aynı zamanda ada topluluklarının ana akım bankacılık hizmetlerinden mahrum kalabildiği Karayipler'deki finansal zorluklara bir çözüm sağlayabilir.

Euronews'e konuşan Gonsalves şunları söyledi:

Küçük ada ülkelerinin sakinleri, uluslararası büyük bankaların "risk azaltımı" (Aracı bankacılık hizmetlerini daha küçük toplulukların bankalarından kaldırma uygulaması) nedeniyle uluslararası çapta para gönderme ve alma konusunda giderek daha fazla zorluk yaşıyor.

Gonsalves şu ifadeleri kullandı:

Bu durum, ada merkezli bankaların uluslararası çapta para aktarımı yapmasını engelliyor. Eğer bu yönelim devam ederse bu, küçük ada devletlerinin esasında uluslararası ticaret ve alışverişten kopacağı anlamına geliyor. Turizm temelli ekonomiler için bu yıkıcı olacak.

Gonsalves, sonuç olarak Karayip ülkelerinin blokzinciri ve kripto paralara diğer yerlerden çok daha hızlı uyum sağladığını ifade etti. Saint Lucia, Grenada, Antigua ve Barbuda, Saint Kitts ve Nevis ülkeleri bir merkez bankasının güvence sağladığı dünyanın ilk dijital para birliği olan DCash'i kurmuştu.

Gonsalves, Bequia'daki gayrimenkullerin halihazırda kripto paralara yatırım yapan kişileri çekeceğine inanıyor. Euronews'e şunları söyledi:

Kripto paraların avantajını herkes anlamıyor. İnsanlar hala şüpheci. Erkenden kripto paraya yatırım yapan kişiler sıradan spekülatörlerden değil. Bitcoin ya da blokzincirinin arkasındaki merkezsizleştirme felsefesine güçlü biçimde inanıyorlar. Bildiğiniz sıradan spekülatörlerden değiller. Öte yandan geliştirici, toplulukta yaşayanların eğer kripto paralar yerine Amerikan para birimine ağırlık vermek isterlerse ABD doları kullanmalarının da mümkün olacağını söyledi.