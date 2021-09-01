Donald Trump: Kripto paralar 'felaket'

Trump, kripto paralar ile ilgili soruyu "ABD'nin para birimini seviyorum, fakat diğerlerinin gerçekleşmeyi bekleyen potansiyel felaketler olduğunu düşünüyorum" diye yanıtladı.

Kripto paralar sahte olabilir. Ne olduklarını kim biliyor? Kesinlikleri insanların hakkında pek fikri olmadığı şeyler onlar.

Eski ABD Başkanı, finansal sistemi daha da durgunlaştırmak ve kripto ve blockchain teknolojilerinin sunduğu büyük faydalardan yararlanmak yerine doların egemenliğini korumanın birinci öncelik olması gerektiğini söyledi.

Kripto fiyatları Trump'ın pek de hoş olmayan bu yorumlarından çeviri yayın saati itibarıyla etkilenmemiş gibi gözüküyor. Bitcoin son 24 saat içerisinde yüzde 0,63 değer kazanırken, Ether (ETH) yüzde 8'in üzerinde fırladı. Cardano (ADA) ise yüzde 0,88 artış gösterdi.

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden ise kripto para alanına daha ılımlı yaklaşıyor gibi gözüküyor, fakat yine de temkinli olmayı sürdürüyor.

Biden, geçtiğimiz aylarda Emtia Vadeli İşlemler Alım Satım Komisyonu'nun eski başkanı Gary Gensler'ı Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun yeni başkanı olarak atadı.

Gensler, şimdiye kadar hem inovasyona yardımcı olacak hem de piyasa katılımcıların çıkarlarını koruyacak, düzenlemelere öncelik verdiği bir tutum izledi.