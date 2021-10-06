Doğuş Grubu'ndan flaş hamle: Doğuş Coin geliyor

Şirket, blok zinciri üzerinde alışveriş deneyimine yeni bir soluk getirmek için kendi token’ını çıkarmak için çalışmalara başladı.

Türkiye’de Net Holding dışında pek bir ilginin bulunmadığı kripto para piyasasına ülkenin en büyük şirketlerinden Doğuş Grubu’nun ilgisi ortaya çıktı. Grup, kendi çıkaracağı kripto para için çalışanlarına gönderdiği e-postada isim önerilerini sordu. Buna göre içlerinden seçilecek bir isim ile yola devam edilecek.

Alışveriş deneyimi ön plânda

Doğuş Grubu’nun bu kripto para hamlesinin alışveriş odaklı olması plânlanırken, ilk etapta bünyesinde bulunan n11 e-ticaret sitesinde deneneceği daha sonra diğer şirketlere taşıyacağı düşünülüyor. Token’ın hangi blok zincirinde oluşturulacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Türkiye’nin en zengin iş insanlarından Ferit Şahenk’in sahibi olduğu Hüsnü Akhan’ın da CEO’luk görevini yürüttüğü Doğuş Grubu, 20 bin personeliyle bankacılık ve finans, otomotiv, inşaat, medya, turizm, gayrimenkul ve enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Çalışanlara gönderilen e-posta’da şu ifadeler yer aldı…

Doğuş Grubu bünyesinde, Doğuş Teknoloji inisiyatifi ile, temelinin blockchain teknolojisi üzerinde konumlandığı alışveriş ve ödül deneyimini değiştirecek bir sadakat ekosistemi oluşturmak için yola çıkıldığını sizlerle paylaşmak isteriz.

Bu dijital değer biriminin ismi grup genelinde çalışanların önerisiyle belirlenecektir.

Bu kapsamda isim önerilerinizi bekliyoruz.

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Sevgiler.