Dogecoin Elon Musk'un şovu sonrası çakıldı!

Girişimleri ve sahibi olduğu firmalarla dikkatleri üzerine çeken Elon Musk, son dönemde kripto para piyasalarını yönlendirici ifadeleri ile de yakından takip ediliyor. Sadece bir şaka için ortaya çıkarılan Dogecoin isimli bir kripto parayı Reddit kullanıcılarının ardından sahiplenen Elon Musk, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla piyasada ani hareketlenmelere neden oluyordu. Ancak TSİ sabaha karşı gerçekleşen 'Saturday Night Live' isimli şov programında bu kez beklenen olmadı.

Şovun açılış bölümünde Musk 'Saturday Night Live’a ev sahipliği yapmak bir onur, bunu kastediyorum. Bazen bir şeyi söyledikten sonra ‘bunu demek istiyorum’ demem gerekiyor" diye konuştu.

Musk'a şovunda annesi Maye Musk eşlik etti. Musk'ın annesi şov sırasında "Anneler Günü hediyen umarım Dogecoin değildir" derken Musk "Evet, öyle" diye karşılık verdi.

Şovun 'Weekend Update' bölümünde Musk kripto para konseptini açıklayan bir finansal danışman rolünde belirdi. Bu bölümde Musk'a birkaç kez "Dogecoin nedir?" sorusu yöneltildi. Daha önceki açıklamalarıyla Dogecoin'de hızlı yükseliş yaratan Musk'ın canlandırdığı karakter, şovun sunucularından birinin 'Dogecoin dolandırıcılıktır' sözüne katıldığını işaret etti.

Musk'ın şova katılmasından önce 73 sentin üzerine çıkarak rekor kıran Dogecoin, şovun ardından yüzde 29 düşüş yaşadı ve 51 sent seviyelerini test etti.