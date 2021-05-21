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Dogecoin, Elon Musk'ın '1 dolar' iması sonrası yeniden yükselişe geçti

Elektrikli araba şirketi Tesla ile uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk'ın tweeti sonrası kripto para birimi dogecoin tekrar yükselişe geçti.

KRİPTO PARA 21.05.2021, 15:21
Dogecoin, Elon Musk'ın '1 dolar' iması sonrası yeniden yükselişe geçti

Çarşamba günü kripto paralarda yaşanan sert düşüşün ardından dogecoin indiği 0,29 dolar seviyelerinden Musk'ın tweeti ile 0,40 dolar seviyesine çıktı.

Musk ise yaptığı paylaşımda "Penceredeki Doge ne kadar?" yazdı.

Bir banknotun üzerine Dogecoin simgesini koyan Musk, kripto paranın 1 dolara ulaşabileceğini ima etmiş oldu.

Böylece dogecoin gün içinde bir ara yüzde 15 değer kazandı.

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