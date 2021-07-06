Dogecoin'den yeni rekor!

Popüler meme coin DOGE, piyasa değeri sıralamasına göre en iyi 10 kripto para biriminden biri haline geldi ve aylık 253 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Özellikle Elon Musk ve Reddit’teki kripto para topluluğunun çabalarıyla son bir yılda büyük bir popülariteye ulaşan Dogecoin’in (DOGE) aylık işlem hacmi 253 milyar doları aştı. Böylelikle Dogecoin (DOGE) en çok alınıp satılan beşinci kripto para birimi oldu.

BlockArabia, Dogecoin’in aylık işlem hacminin 253 milyar doları aşarak en popüler 5. kripto para birimi olduğunu bildirdi. İlk 5’te yer alan diğer kripto para birimleri şu şekilde: Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin ve Cardano.

Bitcoin ve Ethereum sırasıyla 1,2 trilyon dolar ve 888,9 milyar dolarlık işlem hacimleriyle Dogecoin’in önünde yer alıyor. Bununla birlikte, Tether, aylık işlem hacmi sıralamasında 1,5 trilyon dolarla zirvede.

Öte yandan Dogecoin, sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 15,5 oranıyla ABD ve Birleşik Krallık'ta en çok sahip olunan üçüncü kripto para birimi.

Popüler meme coin DOGE, IBM’de yazılım mühendisi olarak görev yapan Billy Markus ve Adobe’de yazılım mühendisi olarak çalışan Jackson Palmer tarafından yaratıldı. Dogecoin, resmi olarak 6 Aralık 2013'te piyasaya sürüldü ve bir ay içinde bir milyondan fazla kişi Dogecoin.com'u ziyaret etti.

Dogecoin (DOGE) Tesla CEO'su Elon Musk'ın yaptığı paylaşımların ardından çok ciddi bir popülerlik kazandı ve hiçbir iddiası olmamasına rağmen milyarlarca dolarlık değerlenmeye ulaştı.

Kaynak: Donanımhaber