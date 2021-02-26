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Dijital bankacılığın avantajları neler?

Korona virüs pandemisi dijital bankacılık platformlarının önemini su yüzüne çıkarmış olsa da, mobil ve online bankacılık yeni bir kavram değil

KRİPTO PARA 26.02.2021, 09:42
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Dijital bankacılığın avantajları neler?

ABD’de bir siyahinin sahip olduğu en büyük banka OneUnited Bank CEO’su Kevin Cohee, “pandemi var olan bir alanı hızlandırdı” dedi. Şubeler, telefon ya da ATM’lerden yapılan geleneksel bankacılık uygulamaları, geçtiğimiz yıl çekiciliğini yitirdi. Şubelerinin çalışma saatlerini sınırlandıran bankalar, dijital hizmetlere yöneldi. Son bir yılda neredeyse her dört ABD’liden üçü (%76) müşterisi oldukları bankanın mobil uygulamasını kullandı.

Dijital danışmanlık şirketi Mobiquity’nin Finansal Hizmetler Küresel Başkan Yardımcısı Matthew Williamson, “korona virüs tüketicinin dijital bankacılık kullanımını hızlandırdı. Bunlar arasında dijitale çok yakın olmayanlar da olduğu gibi, dijital bankacılığı tahmin ettikleri kadar korkutucu bulmayanlar da yer aldı” dedi. İşte 2021’de dijital bankacılığın sağlayacağı beş avantaj.

1. Kullanım kolaylığı

Williamson, mobil ve online bankacılık çözümlerinin en büyük avantajlarından birinin her yerde bankacılık işlemlerini gerçekleştirme imkanı tanıması olduğunu söyledi. Akıllı telefonlarımız ve bilgisayarlarımız genellikle elimizin altında ve dolayısıyla bankacılık işlemlerimizi 7/24 gerçekleştirebiliyoruz. 

Mobil bankacılık uygulamaları, bulunduğunuz yerden para transferi yapmanıza olanak tanıyor. Aynı zamanda hesap hareketlerinizi kontrol edebilir, yatırım işlemlerinizi şubeleri ziyaret etme ihtiyacı duymadan yürütebilirsiniz.

Forbes’un haberine göre, dijital bankacılık aynı zamanda kullanıcıların nakit taşımasına da ihtiyaç bırakmıyor. Cohee’ye göre, nakit ödemeleri elektronik ödemelerin sağladığı kolaylığa sahip değil. Elektronik ödemeler, nakit taşımadığınız için daha güvenli ve daha hijyenik. Aynı zamanda daha sonra tüm harcamalarınızı gözden geçirebilirsiniz.

2. Özellikler

Birçok bankanın mobil ve online deneyimlerinin oldukça fazla özelliği var. Williamson, “bankalar kişiselleştirilmiş finans tavsiyesi, tasarruf araçları ya da sanal asistanlar sağlayabilir” dedi. Dijital bankacılığın sunduğu en değerli özellikler genellikle gündelik bankacılık işlemlerinizi daha kolay gerçekleştirmenize imkan tanıyanlar.

Ipsos-Forbes Advisor ABD Tüketici Güveni Anketi’ne göre, geçtiğimiz yıl hesap hareketlerini görme ve fatura ödeme gibi işlemler listenin başında yer aldı. Aynı zamanda en yakın ATM’yi bulma, kartsız para çekme ve bütçe takip araçları da mobil bankacılığın sağladığı avantajlardan bazıları.

3. Güvenlik

Cohee, “güvenlik finansal kurumlar için bir numaralı öncelik” dedi. Aynı görüş mobil ve online bankacılık uygulamaları için de geçerli. 

Elbette tehditler banka şubeleri de dahil olmak üzere her yerde mevcut. Ancak birçok Banka ekstra güvenlik önlemi almayı kolaylaştırıyor. Örneğin bankanız mobil uygulamanıza çok faktörlü kimlik doğrulama eklemenize imkan tanıyabilir.

Birçok mobil bankacılık uygulaması kullanıcıların hesaplarına erişebilmesi için biyometrik doğrulama gerektiriyor. Örneğin Axos Bank’ın uygulaması parmak izi, ses ve yüz tanıma olmak üzere üç farklı biyometrik seçenekle hesabınıza erişmenize imkan tanıyor. Bankalar aynı zamanda bazı riskler için otomatik taramalar da gerçekleştiriyor. Tanınmayan bir cihazdan giriş yaptığınızda ek kimlik doğrulama önlemleriyle karşılaşıyorsunuz.

4. Kontrol

Hesaplarınız üzerinde kontrol sahibi olmak dijital bankacılığın öne çıkan bir başka avantajı. Dijital bankacılık sayesinde hesaplarınıza anlık erişim sağlayabiliyor ve uygun gördüğünüz işlemleri kendiniz gerçekleştirebiliyorsunuz. Şubeden gerçekleştirilen bankacılık hizmetlerinin aksine mobil bankacılık uygulamaları genellikle bankacılık işlemlerinde, kısıtlama getirmiyor.

Aynı zamanda günlük hesap işlemlerini gerçekleştirmek de kolaylaştı. Cohee, “teknoloji dünyası oldukça kolay bir şekilde hesabınıza gelen parayı yönetmenize ve para göndermenize imkan tanıyor” dedi. 

Bankalar dijital bankacılık platformlarında sundukları özellikleri geliştirmeye devam ediyor. Otomatik birikim araçları ve hesapta kalan para miktarı azaldığında bildirim gönderimi gibi özellikler yaygınlaşıyor. Bazı durumlarda mobil bankacılık uygulaması üzerinden kart başvurusu bile yapabiliyorsunuz.

5. Bankacılık dışındaki avantajlar

Dijital bankacılık tüketicilerin hayatını kolaylaştırabilecek birçok avantaj sağlıyor ve paralarının üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına imkan tanıyor. Ancak daha büyük ölçekte, Cohee’ye göre toplumdaki bu yeniliği finansal, toplumsal ve ekonomik değişim yaratmak için kullanabiliriz. Cohee, “bu online bankacılık ürünleri finansal okur yazarlık gibi konularda eğitim sunmak için kullanılabilir” dedi.

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