Damada altın yerine bitcoin taktılar!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir düğünde damadın ağabeyi takı olarak altın ve para yerine Bitcoin cüzdanı taktı.

Mahsum Yıldırım’a ağabeyi Mehmet Nur Yıldırım tarafından takılan Bitcoin cüzdanının içinde bin TL’lik Bitcoin bulunduğu ifade edildi.

Kuyumculuk yapan Mehmet Nur Yıldırım, içinde bin TL’lik Bitcoin bulunan cüzdanın şifresini karekod formatında kağıda bastırarak kardeşi Mahsum Yıldırım'a taktı.

Kağıda karekod yöntemiyle basılan özel anahtar sayesinde kişi, cep telefonuyla karekodu okutarak, kendi Bitcoin cüzdanına tutarı aktarabiliyor.