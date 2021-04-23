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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ragıp Ertem'den kripto para açıklaması

Türkiye 2 milyar dolarlık kripto para vurgunu iddiasını konuşuyor. Bu konuda ne adım atılabilir? Yasal düzenlemeler olacak mı ? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ragıp Ertem konuştu...

KRİPTO PARA 23.04.2021, 17:30
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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ragıp Ertem'den kripto para açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ragıp Ertem, kripto para konusu ve gündeme bomba gibi düşen 2 milyar dolarlık Thodex vurgunu hakkında konuştu. CNN TÜRK'te soruları yanıtlayan Ertem'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

KRİPTO PARA YATIRIM MI?
- Dünyada bu konuda farklı düzenlemeler var.
- Merkez Bankası dijital paraları ile karıştırılmamalı.

KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ VAR MI?

- Merkez Bankası'nın yönetmeliği bir ön düzenleme.
- Merkez Bankası düzenlemesinin arkası gelecek.
- Kripto para satılan platformlara denetim şart.
- Lisanlamalarının olması lazım.
- Borsa gibi yapılara lisanslama gerekiyor.

KRİPTO PARAYA YASAL DÜZENLEME
- Düzenleme en kısa zamanda.

MB'NİN KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ
- Muhalefetin tutarlı tavrı olduğu söylenemez.

2 MİLYAR DOLAR VURGUN İDDİASI: YATIRIMCILAR PARALARINI GERİ ALABİLECEK Mİ?
- Şifreleri de şirketteyse sıkıntı yaşanır.
- Devlet garantisi yok.

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