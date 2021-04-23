Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ragıp Ertem'den kripto para açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ragıp Ertem, kripto para konusu ve gündeme bomba gibi düşen 2 milyar dolarlık Thodex vurgunu hakkında konuştu. CNN TÜRK'te soruları yanıtlayan Ertem'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

KRİPTO PARA YATIRIM MI?

- Dünyada bu konuda farklı düzenlemeler var.

- Merkez Bankası dijital paraları ile karıştırılmamalı.

KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ VAR MI?



- Merkez Bankası'nın yönetmeliği bir ön düzenleme.

- Merkez Bankası düzenlemesinin arkası gelecek.

- Kripto para satılan platformlara denetim şart.

- Lisanlamalarının olması lazım.

- Borsa gibi yapılara lisanslama gerekiyor.

KRİPTO PARAYA YASAL DÜZENLEME

- Düzenleme en kısa zamanda.

MB'NİN KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ

- Muhalefetin tutarlı tavrı olduğu söylenemez.

2 MİLYAR DOLAR VURGUN İDDİASI: YATIRIMCILAR PARALARINI GERİ ALABİLECEK Mİ?

- Şifreleri de şirketteyse sıkıntı yaşanır.

- Devlet garantisi yok.