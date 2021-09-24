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Çin kripto paralarla ilgili tüm işlemleri yasakladı; Bitcoin sert düştü!

Çin Merkez Bankası, kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasak olduğunu ve ülke dışından sunulan hizmetlerin de üzerine gidileceğini duyurdu. Haberin ardından Bitcoin yaklaşık yüzde 5 düşüşle 42 bin dolara kadar geriledi.

KRİPTO PARA 24.09.2021, 14:17 24.09.2021, 17:53
Çin kripto paralarla ilgili tüm işlemleri yasakladı; Bitcoin sert düştü!

Bloomberg'in haberine göre, Çin Merkez Bankası web sitesinden yaptığı açıklamada kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını, kripto paralarla ilgili yasa dışı finansal aktivitelerin cezalandırılacağını duyurdu.

Haberin ardından kripto paralarda sert değer kaybı görüldü. Bitcoin’in değeri 45 bin dolardan 42 bin dolara düştü.

Düşüş Ether’de yüzde 8’i, Ripple’da yüzde 7’yi aştı.

ÜLKE DIŞINDAN SUNULAN HİZMETLERE DE YASAK

“Bitcoin ve tether dahil kripto paraların hiçbiri fiat (itibari) para değil ve piyasada dolaşamaz” diyen banka kripto paralarla ilişkili tüm işlemlerin yasa dışı olduğunu, buna sınır ötesinden yerleşiklere sunulan hizmetlerin de dahil olduğunu vurguladı.

Bu açıklama üzerine Bitcoin’deki düşüş yüzde 5 yaklaşırken, düşüş tüm kripto paralar geneline yayıldı.

Banka, finansal kurumların, ödeme şirketlerinin ve internet platformlarının kripto para işlemi yapmasını da engelleyeceklerini, kripto kaynaklı riskleri izleme faaliyetini güçlendireceklerini açıkladı.

Öte yandan, Çin’in ekonomik planlama ajansı, kripto madenciliğin ülkede kökünü kazımanın karbon hedeflerini yakalamak açısından önemli olduğunu söyledi.

Çin, ülkede kripto para madenciliğini de yasaklamıştı.

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