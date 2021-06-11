Bugüne kadar vergi vermeyen Elon Musk, sebebini bakın nasıl açıkladı!

Propublica adlı site Jeff Bezos, Elon Musk ve Warren Buffett, gibi milyarderlerin devasa servetlerine rağmen çok az gelir vergisi ödediğine ilişkin gizli IRS Dosyalarını yayınladı.

Jeff Bezos’un 2017 yılında bir vuruş vergi ödemediği iddia edilirken Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın da 2018 yılında hiç vergi ödemediği öne sürüldü. Rapora göre George Soros ise üç yıl üst üste federal gelir vergisi ödemedi.

Konuyla ilgili Musk ile sürekli etkileşim halinde bulunan Hintli bir mühendis şu ifadeleri kullandı:

Birçoğunun anlamadığı şey, net değerin likit varlıklara eşit olmadığıdır. Elon Musk'ın milyarlarca doları yok. Aslında, diğer şirketlerine yatırım yapmak için borç almak için TSLA hisselerini kullanıyor.

"Zenginleri vergilendirme" gerçekleşirse (ki yapmaz), o zaman Elon Musk'ın milyar dolar değerinde Tesla hissesi satması gerekecek. Bu, hisse senedi fiyatı için korkunç olur ve birçok perakende hissedarına zarar verebilir.

Musk ise ifadelere şöyle cevap verdi: