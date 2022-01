BtcTurk'ten 965 milyon TL vergi

ürkiye’yi Bitcoin ile tanıştıran ve 4,5 milyon kullanıcısıyla Türkiye’nin en büyük Bitcoin ve kriptopara alım satım platformu olan BtcTurk, 2013 yılından bu yana yaptığı yatırımlar ile hem kullanıcısına hem de Türkiye’nin dijital ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

Kriptopara kullanıcılarını ve sektöre ilgi duyanlar doğru bilgilerle aydınlatma misyonuyla youtube, sosyal medya hesapları ve kurumsal web sitesinde yer alan ‘Bilgi Platformu’ üzerinden düzenli içerikler üreten BtcTurk; 3 Ocak 2009'da oluşturulan ilk blok Bitcoin’in (Genesis Block) 13. yıl dönümünü BtcTurk twitter hesabında yayınladığı canlı yayın ile kutladı. Ebru Baki’nin moderatörlüğünü üstlendiği yayının konukları BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk, BtcTurk CTO’su Ozan Yurtseven, BtcTurk Baş Hukuk Müşaviri Ayça Aktolga ve müzisyen Emre Aydın oldu. Yayın 1 milyon 522 bin 196 kişi tarafından canlı olarak izlendi.

BtcTurk CEO’su Özgür Güneri: “BtcTurk olarak, Bitcoin'in Başlangıç Bloku'nun 13. yıl dönümü olan 3 Ocak gününü kullanıcılarımızla ve Bitcoin’e ilgi duyan, Bitcoin ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen ve çok değerli konuklarımızla canlı yayında kutladık. 8,5 yıl önce Türkiye’yi Bitcoin’le tanıştırdık. O günden bu yana da Bitcoin’in ve kriptopara sektörünün geleceğine ışık tutmak, sektörün gelişimine ulusal ve küresel düzeyde katkı sunmayı görev biliyoruz. Bu doğrultuda 2021 yılında Bitcoin’in gelişimi için çalışmalar yürüten, yazılımcılar için eğitim ve mentörlük sağlayan Brink ile önemli bir iş birliğine imza attık. Böylelikle, Bitcoin’in uzun vadeli sürekliliği ve başarısı için çalışan yazılım geliştiricileri için sürdürülebilir finans modelini desteklemiş olduk. Sizlerin de bildiği gibi Bitcoin arzı tüm dünyada 21 milyon ile sınırlı. Bu sınırlamaya atıfta bulunmak için BtcTurk olarak Brink’e 210.000 dolar fon sağladık. Ülkemizde de Bitcoin ve kriptopara sektörüne duyulan ilgiyi, düzenleyici kurumların çalışmalarını çok kıymeti buluyor ve destekliyoruz. BtcTurk olarak 2021 yılında 3 milyon yeni kullanıcımızın aramıza katılmasıyla 4,5 milyonluk bir aile olduk. 723 kişilik ekibimizle uluslararası standartlarda çalışırken; 2021 yılında toplam işlem hacmimiz 1,7 trilyon TL, günlük ortalama işlem hacmimiz 4,7 milyar TL oldu. Yıl sonunda 965 milyon TL toplam vergi ödedik. 2022 yılında da yatırımlarımızla ülke ekonomimize ve sektöre katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

13 yılı geride bırakan Bitcoin’in en dikkat çeken noktasının sistemin hiç durmadan çalışması olduğuna değinen BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk; “Sansürsüz bir şekilde her isteyen, her istediğine bir coin yollayabiliyor. Kimse bunu engelleyemiyor ve tamamen merkeziyetsiz. Hiç kimsenin ve hiçbir kurumun veya belli kişilerin kontrolünde olmadan bir uzlaşma var. 2021’de Çin’in madencilik yasağının Bitcoin'in gücünü inanılmaz derecede artırdığını düşünüyorum. Bir süper güç Bitcoin'e savaş açtı. Bitcoin madenciliğini yasakladı. Bitcoin aksamadığı gibi eski gücünden daha fazlasına kavuştu. Bu 2021’in en önemli olayıydı ve Bitcoin’in merkeziyetsizliğinin bir kanıtı oldu. BtcTurk’ü 8,5 sene evvel kurduğumuzda tek hayalim Türkiye'deki insanların daha kolay Bitcoin'e ulaşmasıydı. Kendi aralarında alışveriş yapabilmeleri, Bitcoin alıp satabilmeleriydi… Bunu da en prestijli ve düzgün bir şekilde yapmayı hedefledik. Bugün baktığımızda da bütün arkadaşlarımızla bunu başardığımızı görüyorum. Şu an yaklaşık 750 kişilik bir ekiple çok güzel işler yapıyoruz. Hem BtcTurk’ün hem de Bitcoin’in geldiği noktadan büyük mutluluk duyuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

BtcTurk CEO’su Ozan Yurtseven konuşmasında şunları söyledi: “Kerem Bey ilk Bitcoin’den bahsettiğinde konunun bu noktalara gelebileceğini öngörmemiştim. Bitcoin ile maceram Bitcoin teknik dokümanını okuyarak başladı. Basit bir makalede inanılmaz derecede çalışan bir kod ile karşılaştık. Satoshi Nakamoto’nun başlattığı bu serüvenin ilk yıllarında sadece kripto uzmanları ve teknoloji uzmanları konuyu anlayabiliyordu. Madencilik kısmı elle tutulur hale gelince herkesin ilgisini çekti. Kimsenin kimseyi ikna ettiği bir sistem değil. Bitcoin’in teknolojisine inanılarak yola çıkılıyor. Birçok formül aslında varmış ve ortaya çıkarılmış. Arkasında bilinmeyen bir teknoloji yok aslında. Yapılması gereken en sade ve anlaşılır bir biçimde yapılıyor. Biz de kullanıcılarımıza layık olmak için çalışıyoruz. Umuyorum ki bunun faydalarını kullanıcılarımız da yaşıyordur.”

Müzisyen ve BtcTurk Youtube kanalında yayınlanan Kriptalk Show’un sunucusu Emre Aydın da; “Herkesi ortak bir paydada buluşturmak zor. Bitcoin, 13 yıldır bunu başardı. İlk ne olduğunu anlamaya çalıştığımda, başka şeyler düşünemedim. Merkeziyetçi olmaması beni çok etkilemişti. Bazılarını özgürlük vaadi ile yakalarken bazılarını büyük fiyat hareketliliği cezbetti. Fısıltı gazetesi şeklinde geldi ve yoluna devam ediyor. Dünyada kendi kendini pazarlayan başka bir ürün olduğunu düşünmüyorum” dedi.

“BtcTurk, 2021 yılında da finansal ve teknoloji yatırımlarından Türkiye sporuna sunduğu destekle Türkiye’ye katkı sağlamayı sürdürdü.

Yeni nesil finansal kuruluş olarak özellikle yeni neslin spor alanındaki başarılarına da katkı sağlamayı hedefleyen BtcTurk, Kadın ve Erkek Millî Futbol Takımlarının ana sponsorluğunu üstlenirken, millî futbolcu Cengiz Ünder ile iş ortaklığı anlaşmasına imza attı. Diğer yandan uluslararası arenada Türkiye’yi temsil edecek 21 millî sporcuya toplam 2,1 milyon TL ile maddi ve manevi destekte bulunan BtcTurk, Mayıs ayı itibarıyla Türkiye Voleybol Federasyonu ile Kadın ve Erkek Millî Takımlarının ana sponsorları arasında yerini aldı.

2021 yılında İş Bankası ile yaptığı anlaşma ile 7 büyük bankayla iş birliğindeki ilk ve tek Bitcoin ve kriptopara platformu oldu. Bitcoin Teknik Dokümanı’nın Türkçe seslendirmesini yapıp yayınlayarak bir ilke daha imza attı. Ödenmiş sermayesinin Haziran ayında 19 milyon TL’den 100 milyon TL’ye yükselten BtcTurk, Eylül ayı itibarıyla uluslararası bağımsız kuruluş KPMG’ye kendisini düzenli olarak kontrol ettirme kararı aldı. KPMG, BtcTurk ve BtcTurk | PRO kullanıcılarının Bitcoin, Ethereum ve Ripple varlıklarının BtcTurk'e ait cüzdanlarda karşıklarının bulunduğunu düzenli olarak doğrulamaya başladı. Böylece kendi görevlendirmesi ile kullanıcılarının varlıklarını kontrol bağımsız bir kuruluşa kontrol ettiren ilk kriptopara platformu olarak dünyada ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Diğer yandan BtcTurk ve BtcTurk | PRO, Apptopia verilerine göre; 2021'de dünyada en çok indirilen kriptopara uygulamaları arasında Türkiye'den tek marka olarak 10. sırada yer aldı.