BtcTurk Kadın A Milli Takımı ile Dünya Kadınlar Günü’nde Güçlerini Birleştirdi

Bitcoin ve kriptoparaların kolayca ve güvenle alım satımının yapılabildiği, dünyada 2.5 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan BtcTurk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nünü uluslararası farkındalık kampanyası #IChooseToChallenge’a katılarak kutluyor.

Çalışanlarının yüzde 54’ü kadınlardan oluşan ve 12 kişilik yönetim ekibinde 4 kadın liderin rol aldığı BtcTurk’e, kişilerin sağ ellerini kaldırarak katıldığı bu global kampanyada, ana sponsoru olduğu Türkiye Kadın Milli Takımı kadrosundan tam destek geldi.

Kampanya kapsamında; Türkiye Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası “Milli takımın başında olmaktan ve kadın mücadelesinin yanında olmaktan gurur duyuyorum!” diyerek dikkat çekerken; takımda farklı pozisyonlarda görev alan oyuncular aşağıdaki mesajlarıyla kampanyaya destek oldu:

Kaleciler: “Rakip forvetin karşısına çıktığım gibi, cinsiyet eşitsizliğin de karşısındayım!”

Savunma oyuncuları: “Her atağa karşı duruyorum, kadına şiddetin de karşısında ben varım!”

Orta saha oyuncuları: “Yaptığım her orta, attığım her pas, kazandığım her ikili mücadele, cinsiyet eşitsizliğine karşı kazanılmış mücadele olacak!”

Forvet oyuncuları: “Attığım her golü kadın mücadelesine adıyorum!”

Kampanyaya Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı ve Ozan Kabak’tan da destek geldi

Kadın ve Erkek Milli Futbol Takımları ana sponsoru olan BtcTurk’ün dahil olduğu bu kampanyada Erkek A Milli Takım oyuncularından Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı ve Ozan Kabak da “Bu benim yer aldığım en büyük takım! Kadına şiddetin karşısında mücadelenin her anında ben de sizinle aynı taraftayım” mesajlarını paylaşarak gönüllü olarak yer aldı.