BtcTurk CEO’su Özgür Güneri’nin finansta 30. yılı…

Bitcoin ve kriptoparaların kolayca ve güvenle alım satımının yapılabildiği, dünyada 2,5 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan BtcTurk’un CEO’su Özgür Güneri, finans sektöründe 30 yılını tamamladı.

Güneri, kariyer yolculuğunu ve finansal hizmetler alanında çalışmaya dair görüşlerini ‘30 soruda 30 yıl’ videosunda özetledi.

Güneri; 30 yıllık finans tecrübesini Bitcoin ve kriptopara piyasasına taşıyor

Eğitim ve gençlik hayatından kariyerinin her anında elde ettiği tecrübenin geleceğinde kilit rol oynadığını belirten Özgür Güneri; “Kariyerimin ilk gününden bu yana para ve sermaye piyasalarının içindeyim. Uzun yıllar regüle sektörde çalıştım ve oradaki bilgi birikimimi ve iş yapış biçimimi yeni nesil finansal hizmetler alanına aktarmaktan mutluluk ve heyecan duyuyorum. İnanıyorum ki düzenleyici kurumlarla bu sektörde de beraber güzel işlere imza atacağız” dedi.

Çok çalışmanın önemine inandığını belirten Güneri; “Çalışkanlık, disiplin sahibi olmak, odaklanmak, kendini sürekli geliştirmek ve adil olmak yaşam biçimim… Ayrıca kendimi her zaman bir ekibin parçası olarak görürüm. Omuz omuza çalıştığım ekip arkadaşlarım benim için çok kıymetlidir. Diğer yandan, her zaman yeninin, heyecan verenin ve geleceği temsil eden işlerin peşinde oldum. 3 yıldır da yeni nesil finansın bir ürünü olan ve geleceğin ekonomi dünyasını şekillendireceğine inandığım kriptopara sektörünün içerisinde olmanın heyecanını taşıyorum. BtcTurk’ün hayalleri ile kendi hayallerimin örtüştüğünü düşünüyor ve Bitcoin ile doğru yerde olduğumu hissediyorum” açıklamasında bulundu.

Videoya https://youtu.be/oOlLj7jEC6U üzerinden ulaşılabilir, https://we.tl/t-69iu0YE0oF linkinden indirilebilir.

Özgür Güneri hakkında

1972 yılında Gaziantep’te doğan C. Özgür Güneri ilk-orta-lise eğitimini Gaziantep’te tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur.

Kariyerine 1991 yılında Global Menkul Değerler Araştırma Bölümü’nde başlayan Özgür Güneri, bu bölümde Türkiye’deki farklı sektörleri incelemiş, Romanya ve Mısır ülke analisti olarak görev yapmış ve Mısır/Kahire ile New York ofislerinin kuruluşunda rol almıştır. 1998 yılı sonunda Portföy Yönetim Şirketini kurmak üzere Egebank Grubu’na katılmış ve 2000 yılı başında Finansbank Grubu’na geçmiştir. 2000-2013 yılları arasında sırasıyla Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Güneri, Türkiye’de Borsa Yatırım Fonları’nın kuruluşunu sağlayan ekibe liderlik etmiştir. 2013 yılında ise Finansinvest Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış ve Ocak 2018 tarihine kadar görevini sürdürmüştür. 2018 yılı başında Türkiye’nin ilk kriptopara işlem platformu olarak faaliyet gösteren BtcTurk’ün başına geçen Güneri, şu anda şirketin CEO’su olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda blockzincir ve kriptoparalar konusunda teknoloji geliştiren BtcTrader şirketinin de CEO’sudur.