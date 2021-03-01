BtcTurk CEO’su Özgür Güneri: “Regülasyonu destekliyoruz”

Güneri; kriptopara sektörü ile ilgili Bakanlığın yaptığı açıklamayı olumlu bulduklarını belirterek; “BtcTurk olarak kurulduğumuz günden bu yana bir düzenlemeye tabi gibi çalışmayı sorumluluğumuz olarak gördük. Uluslararası ve ulusal finans kurumlarının küresel olarak kabul görmüş çalışma prensipleri çerçevesinde, kullanıcı ve paydaşlarımıza şeffaf, hızlı ve güvenli bir şekilde kriptoparalara erişim sağlıyoruz. Uzun yıllar düzenlenmiş finansal hizmetler alanında ve/veya düzenleyici kurumlarda çalışmış tecrübeli ekibimizle regülasyonlara yıllardır hazır durumdayız. Ekibimiz, altyapımız ve geçen 8 yıl içerisinde biriktirdiğimiz tecrübemizle Türkiye ekonomisinin dijitalleşmesine ve İstanbul Finans Merkezi’nin stratejisine katma değer sağlayacak kriptopara sektöründe yapılacak düzenlemeler, Türkiye’nin bu sektörde önemli oyunculardan biri olmasını sağlayacaktır. Bu doğrultuda yapılan çalışmaları takdirle karşılıyor ve destekliyoruz” dedi.