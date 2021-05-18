BTC Turk'ten açıklama geldi! Veri satışı skandalında son durum...

Geçtiğimiz günlerde hacker grubu tarafından satışa sunulan BTCTurk kullanıcı verileri oldukça ses getirmişti. Firma geçici tarzda açıklamalar yapsa da işin derinine inen kullanıcılar endişe verici ipuçlarına ulaşmıştı. Nihayet BTCTurk süreci şeffaf bir şekilde anlatan açıklamasını yayınladı.

BTCTurk CEO'su Özgür Güneri

İçeriden sızıntı doğrulandı

BTCTurk açıklamasında söz konusu veri paketinin Temmuz 2018 tarihinde bir güvenlik ihlali nedeniyle sunucu dışına çıkarılan taslak formatı olduğunu dile getirdi. Bu pakette ad, soyad, kimlik no, siteye erişim tarihleri, adres gibi pek çok bilgi var ancak şifreler maskelenmiş olduğu için elde edilmesi mümkün değil.

Bakiyeler, banka hesapları, özçekim fotoları gibi veriler bu pakete dahil değil. Ayrıca Temmuz 2018 tarihinden sonra üye olan kullanıcıların da verilerinin sızdırılmadığı ifade ediliyor. Tüm kullanıcılara şifrelerini yenilemeleri ve oltalama sitelerine dikkat etmesi isteniyor.

Sebebi ne olursa olsun çok saygın bir organizasyonun veri sızıntısına uğraması kabul edilemez. Üstelik insanların yatırımlarını sürekli işlettiği bir platform olduğu için risk daha büyük. Firma bundan sonra gerekli tüm tedbirleri alacağını belirtiyor.

Kaynak: Donanımhaber

https://www.donanimhaber.com/btcturk-verilerin-iceriden-sizdirildigini-kabul-etti--133542#n_id=