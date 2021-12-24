BÖRÜ Markasının Merakla Beklenen NFT Koleksiyonlarının İlk Parçası 28 Aralık’ta Yayımlanacak

2015 yılında kurulan ve “Dağ” ve “BÖRÜ” gibi büyük yapımlara imza atan CaglarArts Insignia İş Ortaklığı, Capital Block ve NFTPrime iş birliği anlaşması ile ilk arzını duyurmaya hazırlanıyor. Yakında çıkacak BÖRÜ 2039 serisinin ışığında bir dizi NFT’yi de kapsayacak olan bu NFT'ler, 2039 yılının doğal fütürizmine ve BÖRÜ klasik serilere dayanacak. BÖRÜ NFT arzına, dizinin ilk bölümüyle prömiyer yapacağı gün 28 Aralık'ta piyasaya sürülecek 1/1 özel NFT ile başlanacak.

NFT olarak hazırlanan 1 adet eşsiz Kurt Kafası tasarımı, 1 ay boyunca açık artırma usulüyle arz edilecek. 28 Aralık saat 20:39’da NFTPrime platformunda hazırlanan özel sayfa aracılığıyla 40 AVAX fiyatla başlayacak açık artırmayı kazanıp bu NFT’yi alan kişiye özel tasarım bir heykel de dizi setinde hediye edilecek. Ayrıca açık artırmayı kazanan kişiye credits bölümünde kendisine teşekkür edilecek. Bu kişi aynı zamanda BÖRÜ 2040 yapımında da rol alacak.

NFTPrime’ın hazırladığı özel BÖRÜ 2039 sayfası: https://boru.nftprime.com/

Serinin NFT koleksiyonları hakkında bilgi sahibi olmak ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için Telegram grubu da oluşturuldu: https://t.me/Boru2039Duyuru

Televizyon dizisi ve sinema filminin ardından devam sezonu niteliğinde aksiyon, gerilim ve dram temeline dayanan 6 bölümlük dijital bir dizi olarak prodüksiyonu yapılan BÖRÜ 2039, 28 Aralık tarihinde BluTV’de seyirciler ile buluşacak.

NFTPrime (www.nftprime.com) Avalanche blockchain ağında Türk geliştiriciler tarafından oluşturulan, NFT sanatçılarının ve eserlerinin sergilendiği bir NFT market platformu olarak hizmet veriyor.