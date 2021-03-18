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Blockchain Startup Challenge”ta kazanan Uçurtma Projesi oldu

Türkiye’nin lider kripto para işlem platformu Paribu’nun blokzincir ekosistemine eğitim iş birlikleri ve proje destekleriyle katkıda bulunmak üzere hayata geçirdiği Paribu Hub’ın Hackquarters iş birliğiyle düzenlediği “Blockchain Startup Challenge”ta kazanan Uçurtma Projesi oldu. Paribu Hub CEO’su Yasin Oral, Türkiye’nin blokzincir projeleri üretmesi için Paribu Hub’ın eğitim iş birliklerine ve proje desteklerine devam edeceğini belirtti.

KRİPTO PARA 18.03.2021, 12:30
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Blockchain Startup Challenge”ta kazanan Uçurtma Projesi oldu

Paribu Hub ile Hackquarters iş birliğiyle hayata geçirilen, blokzincir tabanlı yazılım çözümlerinin yarıştığı “Blockchain Startup Challenge”ta öğrencileri, hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak destekçilerle buluşturan Uçurtma Projesi kazanan ekip oldu. Uçurtma Projesi’nin önemli sorunları tespit ederek çözüm geliştirmesinin yanı sıra değer yaratma potansiyeli taşıdığı ifade edildi. Kripto paralar üzerinden toplanan destekleri akıllı sözleşmelerle kodlanan şartlara bağlı olarak üniversite öğrencilerine burs imkânı sunan Uçurtma Projesi ile destekçiler öğrencinin durumunu platform üzerinden takip edebiliyor.

Paribu CEO’su Yasin Oral ve Hackquarters CEO’su Kaan Akın’ın, kazanan projeyi açıkladığı “Blockchain Startup Challenge”ta yarışmaya katılan ve ön elemeyi geçen tüm projelerin yenilikçi olduğu belirtildi.  

Uçurtma Projesi kurucusu Mert Susur ise yaptığı konuşmada, “Gönüllülük esasıyla çalışan bir ekip olarak böyle bir desteği almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

15 ülkeden 66 proje yarıştı

Jürisinde Paribu CEO’su Yasin Oral’ın, Hackquarters kurucusu ve CEO’su Kaan Akın’ın, Paribu Danışma Kurulu üyeleri Turan Sert, Hulki Okan Tabak, Cemil Şinasi Türün, Yakup Bayrak ve Bikem Kanık’ın, Solak&Partners Avukatlık Bürosu ortaklarından Elçin Karatay’ın ve Just Work kurucu ortağı ve CEO’su Roy Kömürcü’nün yer aldığı “Blockchain Startup Challenge”ta 15 ülkeden 66 proje katılımı arasından finalde 10 proje yarıştı.

Moderatörlüğünü Kaan Akın’ın üstlendiği yarışmanın açılış konuşmasında Yasin Oral, “Blockchain Startup Challenge”ın Paribu Hub için bir adım olduğunu, Türkiye’nin blokzincir projeleri üretmesi için Paribu Hub’ın eğitim iş birliklerine ve proje desteklerine devam edeceğini belirtti. 

Etkinlik kapsamında gerçekleşen panelde “Kripto Veteran” adlı programı hazırlayan İsmail Hakkı Polat, Cemil Şinasi Türün ve Erkan Öz; kripto para ve blokzincir teknolojisiyle ilgili sorularını Yasin Oral’a yöneltti. 

Oral, “Paribu sadece bir kripto para işlem platformu değil, aynı zamanda bir teknoloji şirketi” diyerek Paribu’nun Blokzincir ekosiseminde yeni teknolojilere öncülük etmeyi sürdüreceğini vurguladı.

Blokzincir alanında kendini yetiştirmek isteyenler için iş birlikleriyle sertifikalı eğitimler düzenleyen Paribu Hub çalışmalarına bir dizi çalışmayla devam ediyor.

Paribu Hub bünyesinde devam eden eğitimler arasında Boğaziçi Üniversiesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen “Blokzincir Eğitimi” ve Devrim Danyal Akademi iş birliğiyle düzenlenen “Para Tarihçesi ve Kripto Para Temelleri” eğitimleri yer alıyor. 

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