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Bitpanda'dan Bitcoin güvenliği için 5 önemli ipucu

Artık niş bir varlık olmayan kripto para birimleri, gün geçtikçe ana akımın bir parçası haline geliyor. 2020 yılı, kripto paranın kalıcı olacağını gösterdi. Kripto para birimlerine devasa bir kurumsal sermaye akışının yanı sıra rekor sayıda yeni bireysel müşteri eklenirken, önümüzdeki birkaç yılda Bitcoin, küçük ya da büyük her yatırımcının portföyünde yer alması gereken bir varlık olacak. Öte yandan, kripto para birimleri büyüdükçe, güvenlik sorunları güncelliğini koruyacak. Bu açıdan Bitcoin de bilgisayar korsanlarının hedefinde yer alıyor.

KRİPTO PARA 12.03.2021, 11:21
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Bitpanda'dan Bitcoin güvenliği için 5 önemli ipucu

Dolandırıcılar, kripto para birimi kullanıcılarının varlıklarını onların şüpheli görünen adreslerine göndermesini sağlamak için her türlü çabayı gösteriyor. Sektörün önde gelen firmalarından Bitpanda‘da kullanıcı hesaplarının ve varlıklarının güvenliğini sağlamak birinci öncelik olsa da dış tehditler ve dolandırıcılık önemli bir sorun haline geldikçe, kullanıcılara düşen sorumluluklar da ortaya çıkıyor.

Bu noktada kullanıcılara, tehditlerden korunmak için ne yapmaları gerektiğini hatırlatmak adına, Bitpanda bazı önemli detayları paylaştı:

1. "1 BTC VER, 5 BTC AL" DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT EDİN

Dolandırıcılar, Bitpanda'nın sosyal medya gönderilerinin yorumlar bölümünde büyük kazançlar veya başka faydalar teklif eder. Bunu yapmalarının nedeni, sahte cüzdan adreslerine kullanıcıların varlıklarını göndermesini sağlamaktır. Karşılığında kullanıcılara çeşitli ödüller vaat ederler. Bitpanda sosyal medya yönetimi yorumları yakından takip etmesine rağmen, bu tür dolandırıcılık mesajları sosyal medya yöneticileri tarafından kaldırılana kadar, kısa bir süreyle de olsa, görülmeye devam eder. Bitpanda, hiçbir adrese herhangi bir varlık aktarımı yapmanızı istemez ve karşılığında daha fazla kazanç veya ödül teklif etmez. Bilmediğiniz herhangi bir adrese varlıklarınızı kesinlikle göndermeyin. Bunun yanında Bitpanda, ödül dönemlerinde dahi, Bitpanda'nın yanı sıra hiçbir platformda herhangi bir kapsamda varlık veya token dağıtımı yapmaz.

2. BITPANDA'NIN RESMİ SOSYAL MEDYA KANALLARINI KULLANDIĞINIZDAN EMİN OLUN

Bitpanda'yı duydunuz ve sosyal medyada son haberlere göz atmak istiyorsunuz. Bir ödül kampanyası gördünüz ve hemen katılmaya karar verdiniz. Dikkatli olun! Bitpanda'nın resmi hesabı gibi görünen her hesap, Bitpanda'nın gerçek hesabı değildir. İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın ve bir sayfanın Bitpanda'nın resmi bir kanalı olup olmadığını dikkatlice kontrol ederek, Bitpanda'nın resmi sosyal medya kanallarını kullandığınızdan emin olun. Sosyal medyada resmi Bitpanda hesaplarını takip ettiğinizden mutlaka emin olmanız gerekir.

3. TELEGRAM DOLANDIRICILIKLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUN

Bitpanda çalışanı, resmi temsilcisi veya sözcüsü olduğunu iddia eden bir kişi, size özel mesaj göndererek herhangi bir gerekçeyle Bitpanda hesabınızın kullanıcı bilgilerini isteyebilir. Bitpanda'nın resmi Telegram grubu, Bitpanda hakkında bitki edinmenin en iyi yollarından birini sunar. Bitpanda'nın ya da bir Bitpanda "sözcüsü" veya temsilcisinin kesinlikle özel sohbet yoluyla iletişime geçmeyeceğini lütfen unutmayın. Dolayısıyla, Telegram’da Bitpanda çalışanı olduğunu iddia eden birinden mesaj alırsanız, bu mesajı gönderen Bitpanda çalışanı değil, bir dolandırıcıdır.

Bitpanda veya Bitpanda çalışanları, hiçbir ortamda sizden kişisel bilgilerinizi istemez. Herhangi bir kuruluş gibi Bitpanda da, oturum açma bilgilerinizi veya diğer hassas kişisel bilgilerinizi kesinlikle istemez ve dolandırıcılar bazen bu bilgileri sizden almak için her yola başvurur.

4. KİMLİK AVI E-POSTALARINI AÇMAYIN

Kimlik avı e-postaları, gerçek, itibarlı ve meşru bir şirket tarafından gönderilmiş gibi görünen e-postalardır. Kesinlikle tanıdığınız bir şirket gibi görünen bir şirketten bir e-posta alırsınız, ancak aslında o şirket öyle bir e-posta göndermemiştir. Gönderici, kredi kartı numaranız, parolanız, gizli şifreleriniz gibi çok çeşitli kişisel bilgilerinizi göndermenizi isteyebilir. Bu dolandırıcılık türünde, bir web sitesinin, bir şirketin resmi web sitesiyle tamamen aynı görünecek biçimde kopyalanmasını dahi söz konusu olabilir. Bitpanda, kredi kartı numarası, parola, gizli şifre ve benzeri kişisel bilgilerinizi kesinlikle istemez. Bunun yanında, Bitpanda web sitesine girdiğinizde web adresini kontrol etmeyi unutmayın. Geçerli sertifikayı görmek için web adresinin solunda yer alan asma kilit simgesine tıklayabilirsiniz.

5. HER ZAMAN TETİKTE OLUN VE HER ŞEYİ İKİ KEZ KONTROL EDİN

Son olarak, son dolandırıcılık yöntemlerinden haberdar olmak için araştırma yapmaya devam edin. Ne yazık ki dolandırıcılar, kullanıcıları hassas verilerini paylaşmaya veya daha fazla kazanç sağlama umuduyla varlıklarını göndermeye ikna etmenin yeni yollarını bulmak için aralıksız çalışıyor. Bu yüzden, tüm cihazlarınızda hesaplarınızı her zaman güvende tutmaya özen gösterin ve her zaman dikkatli davranın.

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