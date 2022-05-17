Bitcoin’de Kısa Süreli Dip Görüldü mü?

1- Borsalarda LUNA haftası yaşanan Bitcoin girişleri yeniden normale döndü ve çıkışlar hem Bitcoin hem de Ethereum’da görüldü.

2-1 - 3 aylık Bitcoin arzı, 1 hafta-1 aylık Bitcoin arzları da yine aynı şekilde azalmaya devam ediyor. Yeni çıkartılan coinlerin arzının düşmesi yeni alıcıların beklemeye geçtiğini gösteriyor.

3- Stablecoin rezervleri halen daha park edilmiş bir şekilde duruyor. Sektörde olumsuz haber gelmeden Bitcoin fiyatının toparlanmaya geçmesi durumunda panik yapan ve LUNA’nın sebebiyet verdiği düşüşle korkan yatırımcılar yeniden piyasa ile barışabilir, boşta duran stablecoinlerin bir kısmı yeni kripto alımları ile desteklenebilir.

4- Son olarak ise LUNA Vakfı’nın ellerindeki tüm Bitcoin’leri satması ile daha fazla satılacak Bitcoin kalmaması da ayrıca olumlu diyebiliriz.

Bu gelişmeler yükselişi destekleyebilir ama ralli gelmesi için kurumsal ve bireysel hesaplara ilişkin çok yoğun aktif ve yeni kullanıcı sayıları eklenmesi gerekir. Bitcoin teknik olarak 31.500$ bant direncin aşmayı henüz başaramadı. Fakat momentumun artıya dönmesi ve temel-zincir verileri yönünden desteklenmesi grafikte 31.500$ seviyesinin kırılması ile üst direnci ve TOBO varış noktası olan 33.000$ seviyelerine doğru hareketlendirebilir. Bugün global piyasalarda da risk iştahı toparlanıyor ve Avrupa- ABD vadelileri artıda. 29.300$ gerisi ihtiyatlı olmak gerekir." sözlerine yer verdi.