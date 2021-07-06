banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!
Bitcoin’de denetimler artıyor!
Bitcoin’de denetimler artıyor!
Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür!
Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür!
Fırıncıya kızdı ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı
Fırıncıya kızdı ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı

Bitcoin’de denetimler artıyor!

Regülatörler Bitcoin konusunda denetimin artırılacağı sinyalleri gönderiyorlar

KRİPTO PARA 06.07.2021, 17:14
Bitcoin’de denetimler artıyor!

Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre regülatörler son dönemde kripto para piyasasında regülasyonun artması yönündeki isteklerini ortaya koyuyorlar.

Haberde kripto para piyasasında geleneksel piyasalarda bulunan yatırımcı ve tüketici koruma imkanlarının bulunmayışına dikkat çekildi.

Haberde SEC Başkanı Gary Gensler'ın daha önce yaptığı açıklamada hisse senedi ve türev işlemlerinde uygulanan yatırımcı koruma tedbirlerinin kripto varlıklar için de kullanılması yönünde açıklama yaptığı da hatırlatıldı.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu