Bitcoin’de denetimler artıyor!

Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre regülatörler son dönemde kripto para piyasasında regülasyonun artması yönündeki isteklerini ortaya koyuyorlar.

Haberde kripto para piyasasında geleneksel piyasalarda bulunan yatırımcı ve tüketici koruma imkanlarının bulunmayışına dikkat çekildi.

Haberde SEC Başkanı Gary Gensler'ın daha önce yaptığı açıklamada hisse senedi ve türev işlemlerinde uygulanan yatırımcı koruma tedbirlerinin kripto varlıklar için de kullanılması yönünde açıklama yaptığı da hatırlatıldı.