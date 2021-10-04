Bitcoin’de Çıta Yükseliyor, Fiyatı 50.000$’a yaklaştı

Gittikçe dip seviyeleri toparlayan Bitcoin yeni ayın ilk günlerinde 50.000$ seviyesini zorlamaya başladı. Küresel piyasalarda Çinli gayrimenkul firması Evergrande tehdidi devam ederken şirketin hisseleri Hong Kong’da işleme kapatıldı. Ekim başında beklediğimiz SEC’ten onay süresi bir kez daha ertelendi. Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarını (ETF) onaylayıp onaylamayacağına dair karar verme zaman çizelgesini Komisyon, dört başvurunun son tarihlerini 45 gün uzattı. Bitcoin ETF'nin listelenmesine ve ticaretine izin verecek önerilen bir kural değişikliğine ilişkin ilk karar Kasım ayına kadar ertelendi. Bu durum da bizlere regülasyonlar oluşmadan SEC’in başvuruları onaylamak istemediğini gösteriyor. Zira bu son uzatma ise ekim ayında bizleri regülasyon ya da minör düzenleme haberleri de bekliyor olabilir. Bir süredir Bitcoin ve Ethereum ikilisi altcoinler karşısında performans altı seyir izlediler. Güncellemeler kripto paraların makro düzeyde ve önem derecesi yüksek verileridir. Ethereum’da ekim ayında gelecek bir güncelleme ve Visa’nın ETH tabanlı ödeme sistemi geliştirmesi bu ay için Ethereum’u yeniden atak yapmasına yardımcı olabilir. Bu hafta Huobi’de işlem gören Hedera’nın mainnet güncellemesi yer alacak.