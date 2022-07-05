Bitcoin’de 20.000$ Üzeri kalıcılık için Piyasa Şartları Hazır Değil

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmede: "Yeniden 20.000$ seviyesini test eden Bitcoin haber etkisi ile yukarı tepki verebildiğini uzun bir sürenin ardından gösterdi. Visa’nın BAE’de limitsiz Bitcoin kredi kartı çıkaracağı haberi ile bankaların %1 Bitcoin rezervi konusu bu tepkide etkili oldu. Dün ABD piyasaları ‘Bağımsızlık Günü’ nedeniyle kapalıydı. Geçen hafta short Bitcoin fonuna en çok rağbet eden yer ABD olmuştu. Kurumsallar ve bireysel özel müşteriler 1 Temmuz bitimli haftada 0,6 mn dolar BTC, 4,9 mn dolar ETH alırken, 51,4 mn dolar short Bitcoin fonuna yatırdı. Genel eğilim halen daha satış yönünde sürüyor. Diğer tarafta zincir üstü verileri incelediğimizde 20.000$ seviyesi üzerinde kalıcı olabilmesi için para girişleri, aktif-yeni hesap sayılarında artış ve hesaplarda BTC birikimi görmemiz gerekir. Yeni para girişleri zayıf, var olan stablecoinlerin BTC’ye dönüş hızı çok yavaş ve 1000 ve üzeri BTC cüzdanların birikimleri de oldukça yavaş. Bu verilerde toparlanma görene kadar kalıcı bir atak olduğunu düşünmeyeceğiz. Nisan ayının başından bu yana %58 değer kaybeden BTC için daha ihtiyatlı karar vermek gerekir. Çünkü piyasada halen daha satış yönlü kuvvetli bir eğilim söz konusu ve bu tarz tepkiler satış yönünde değerlendirilmeye çok açık. Bugün makro piyasalardaki zayıf risk iştahı etkisi ve Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların genel grafiklerinde öne çıkan, %2’lik düzeltmeye işaret eden formasyonlar ile hafif bir düzeltme bekliyoruz. BTC/USDT’yi teknik olarak ele aldığımızda; 19.600 seviyesi üzerindeki tutunması 22.000 tepkisine taban hazırlayabilir. Bu nedenle mevcut geri çekilmede tutunma dikkatle izlenecek ve bir sonraki adımda 22.000$’ı kırması durumunda ikili dip formasyonu devreye girecek. Bir miktar geri çekilmenin ardından 19.600 seviyesinde tutunamaması durumunda bu senaryo geçerliliğini yitirecektir. Bu nedene stop loss seviyeleri 19.600 gerisinde şekillenmelidir" sözlerine yer verdi.