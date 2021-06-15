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Bitcoin yeniden 40 Bin Dolar sınırını aştı

ABD'li milyarder, varlık yönetimi şirketi Tudor Investment Corporation kurucu ve yöneticisi Jones'un 'portföy çeşitlendiricisi' diye tanımladığı Bitcoin, bu açıklamanın ardından, yeniden 40 bin dolar sınırının üstünde.

KRİPTO PARA 15.06.2021, 11:25
Bitcoin yeniden 40 Bin Dolar sınırını aştı

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Bitcoin madencilerinin kullandıkları enerjinin yalnızca yarısını yenilenebilir kaynaklardan almaları durumunda, araç satışlarında yeniden Bitcoin kabul etmeye başlayacağını açıkladı.

ABD'li milyarder, varlık yönetimi şirketi Tudor Investment Corporation kurucu ve yöneticisi Paul Tudor Jones da Bitcoin yatırmlarını 'uzun vadeli varlık koruyucusu' diye nitelendirdi. 

Gelişmelerin etkisiyle son 24 saat içinde 38,786.44 ve 40,978.36 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.18 artışla 40,496.96 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 22.93 olarak hesaplandı.

Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 23 milyar dolar artışla 756 milyar dolara yükseldi.

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