Bitcoin Yeniden 30.000 dolar Altına Göz Kırpıyor!

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü haftanın ilk iş gününde yaptığı değerlendirmede şu açıklamalarda bulundu: "Küresel piyasalar Rusya-Ukrayna eksenindeki gelişmeleri yakından takip ederken, bugün üçüncüsü yapılması beklenen müzakerelerden anlaşma beklenmiyor. Fakat şu sıralar fiyatlamalarda ön plana çıkan başlık artan enerji ve emtia fiyatları karşısında merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek için araçlarının azalması oldu ve enflasyonun da bir süre düşmeyeceği belli oldu. Önümüzdeki hafta Fed’in toplantısından 25bp faiz artışı beklenirken diğer tarafta ‘durgunluk’ korkusu da yükseliyor. Özellikle bu sabah %3’ün üzerinde kayıplı bir Asya piyasası uzun zamandır görmediğimiz paniği gösterirken yüksek enflasyon düşük büyüme profili de resmiyet kazandı. Tüm bunların etkisi de kripto paralardan da likitin çıkmasına neden oldu. Piyasadan çıkan stablecoinler bir süredir kendi yağında kavrulan kripto paraların Mart başındaki kazançlarının geri verilmesine hatta önemli destekleri de kırma noktasına getirdi. Şimdilik Bitcoin piyasasının %47’sini elinde bulunduran 1000 ve üzeri BTC cüzdanlarında satışlar olmasa da piyasaya yeni paranın girmemesi pastanın ufaldığına işaret ediyor. Hesapların satmaması da 30.000$ gerisine düşme riskini kısıtlasa da teknik olarak Bitcoin’in haftalık periyottaki OBO formasyonu 29.000$’ı işaret etmeye devam ediyor."