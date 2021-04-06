Bitcoin ve Kriptoparanın Nabzı BtcTurk Youtube Kanalında Atıyor

Türkiye’de Bitcoin ve kriptoparaların kolayca ve güvenle alım satımının yapılabildiği BtcTurk, Bitcoin ve kriptopara sektörünün nabzını BtcTurk Youtube kanalında yayınlanacak yepyeni 5 programla tutuyor.

BtcTurk bugüne kadar Youtube kanalı üzerinden paylaştığı Bitcoin ve kriptoparalara özel içerikleri; ‘Murat Tufan ile Risk Yönetimi’, ‘Bitcoin Donanım İnceleme: Kerem Enginar Anlatıyor’, ‘Kripto-Psikoloji; Barış Gürkaş Anlatıyor’, ‘BtcTurk Yanıtlıyor’ ve ‘Uzmancoin Bitcoin ve Kriptopara Haberleri’ programlarıyla zenginleştirerek sektöre ışık tutmaya devam ediyor.

1- ‘Murat Tufan ile Risk Yönetimi’

Murat Tufan’ın moderatörlüğünde her hafta yayınlanacak programda Bitcoin ve kriptopara dünyasında riskler ve risk yönetimine odaklanılıyor. 26 bölüm olarak hazırlanacak yayında hukuktan siber güvenliğe, kişisel ve kurumsal risk yönetimine kadar birçok konu gündeme taşınıyor.

2- ‘Bitcoin Donanım İnceleme: Kerem Enginar Anlatıyor’

BtcTurk, Youtuber Kerem Enginar ile donanım cüzdanlarını inceliyor. Toplam 5 bölüm olarak planlanan programın ilk bölümünde BtcTurk | PRO logolu Ledger Nano X Donanım Cüzdanı ele alındı.

3- ‘Kripto-Psikoloji; Barış Gürkaş Anlatıyor’

Toplam 7 bölüm olmak üzere her hafta yayınlanacak programın moderatörlüğünü Barış Gürkaş üstleniyor. Programda, Bitcoin ve kriptopara yatırımcılarının devrimsel nitelikteki bu yeni finansal sistemin parçası olma, alım-satım işlemleri ve yatırım kararlarındaki psikolojileri değerlendiriliyor.

4- ‘Uzmancoin Bitcoin ve Kriptopara Haberleri’

Moderatörlüğünü Uzmancoin’den Ceylan Köse’nin üstlendiği ve 52 haftalık planlanan programda haftanın kriptopara haberleri ele alınıyor.

5- ‘BtcTurk Yanıtlıyor’

Kullanıcıların merak ettiği sorular, ‘BtcTurk Yanıtlıyor’ programında BtcTurk yöneticileri tarafından yanıtlanıyor. Kullanıcılar bilgi güvenliğinden operasyona, iş geliştirmeden hukuk ve pazarlamaya, yazılım geliştirmeden yönetim kuruluna dair istedikleri her konuda soru sorabiliyor.