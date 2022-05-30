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Bitcoin ve Altcoinlerde Tepki Zamanı

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü Bitcoin ve Altcoinleri değerlendirdi.

KRİPTO PARA 30.05.2022, 11:43
Bitcoin ve Altcoinlerde Tepki Zamanı

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü haftanın ilk günü yaptığı değerlendirmede:

"Kripto paralar yeni haftaya yükselişle başlarken, Bitcoin 30.600$ direncini kırmaya çalışıyor. Cuma günü opsiyon bitim tarihiydi ve birçok satım opsiyonu görüldüğü üzere haklarını kullanmadı ve opsiyon primlerini alarak piyasanın daha da aşağıya gitmeyeceği beklentisi ile satım tarafında olmadılar. Ayrıca yeni LUNA’nın devreye girmesi ile dışlama etkisi de geçti ve tepki şansını elde ettiler. Piyasanın henüz ralli hazırlığında olduğunu düşünmüyoruz. Bunun için etkili olan 1000 ve üzeri BTC taşıyan hesaplarda BTC alımları görünmüyor fakat stablecoin rezervleri para girişleri ile besleniyor. Bu nedenle genel bir trend başlangıcından ziyade Bitcoin’de 30.600$ seviyesinin kırılması ile 33.000$ seviyelerine tepki olarak ilk hamle yapması olası duruyor. LUNA’nın ise işlem görmeye başladıktan saatler sonra %80’e yakın düşüş yaşadı. Eski LUNA’lar Luna Classic (LUNC) olarak yer alacak, yeni coinler ise LUNA ismiyle işlemlere devam edecek. Bu hafta bazı altoinlerde de Bitcoin hareketlerine bağlı olarak %10-15’lik düzeltme tepkileri bekliyoruz. Bitcoin’e bağlı olarak 33.000 seviyesinin test edilmesi ile altcoinlerde de hareketlilik yaşanabilir." sözlerine yer verdi.

#Bitcoin #altcoin
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