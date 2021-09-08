banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
"O U, ulaştırmanın 'U'su"
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!

Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin düşüşü devam edecek mi? Anlık, canlı Bitcoin fiyatı.. 8 Eylül 2021

Kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşün ardından son durum merak ediliyor. Bitcoin dün akşam saatlerinde sert düşüşe geçti ve 1 saatte 51.000 dolardan 43.200 dolara kadar geriledi. Ardından 18.40 itibarıyla yeniden 47.200 dolara çıktı. Peki, Bitcoin neden düşüyor, düşüşü ne kadar sürecek? Anlık, canlı Bitcoin fiyatı ne kadar? 8 Eylül 2021 Bitcoin fiyatı...

KRİPTO PARA 08.09.2021, 11:54
Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin düşüşü devam edecek mi? Anlık, canlı Bitcoin fiyatı.. 8 Eylül 2021

Kripto para dünyasında en çok kullanılan Bitcoin’de dün tarihi bir gün yaşandı. Bitcoin, resmi bir para birimi sıfatını kazanarak El Salvador'da resmi bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başladı. Bu gelişmeler sonrasında Bitcoin dün sabah saatlerinde 52.600 dolara ulaştı. Saat 17.00 civarında Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 16'yı buldu. El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Buekele, dün akşam Bitcoin'de yaşanan düşüşü fırsat görerek 150 Bitcoin alımı daha yaptıklarını açıkladı.

BİTCOİN NE KADAR OLDU, NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin 11:15 itibarıyla 44 bin 743 dolar seviyelerinde seyrediyor. Kripto para piyasasında yaşanan bu dalgalanma, sosyal medyayı da karıştırdı. Yatırımcıların bir kısmı düşüşün nedenini Biden'ın açıklamalarına bağlarken bir kısım yatırımcı ise boğa sezonunun başladığını ifade etti. Kripto para piyasasındaki düşüşün devam edip etmeyeceği ise ilerleyen günlerde yanıt bulacak.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0