Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin düşüşü devam edecek mi? Anlık, canlı Bitcoin fiyatı.. 8 Eylül 2021

Kripto para dünyasında en çok kullanılan Bitcoin’de dün tarihi bir gün yaşandı. Bitcoin, resmi bir para birimi sıfatını kazanarak El Salvador'da resmi bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başladı. Bu gelişmeler sonrasında Bitcoin dün sabah saatlerinde 52.600 dolara ulaştı. Saat 17.00 civarında Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 16'yı buldu. El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Buekele, dün akşam Bitcoin'de yaşanan düşüşü fırsat görerek 150 Bitcoin alımı daha yaptıklarını açıkladı.

BİTCOİN NE KADAR OLDU, NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin 11:15 itibarıyla 44 bin 743 dolar seviyelerinde seyrediyor. Kripto para piyasasında yaşanan bu dalgalanma, sosyal medyayı da karıştırdı. Yatırımcıların bir kısmı düşüşün nedenini Biden'ın açıklamalarına bağlarken bir kısım yatırımcı ise boğa sezonunun başladığını ifade etti. Kripto para piyasasındaki düşüşün devam edip etmeyeceği ise ilerleyen günlerde yanıt bulacak.