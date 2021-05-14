Bitcoin'i bırakan Elon Musk'ın yeni hedefi ne?

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın ABD'de yenilenebilir (yeşil) kredi pazarına girmek için başvuruda bulunduğu belirtildi. Reuters'a konuyla ilgili bilgi veren kaynaklar firmanın ABD Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) başvuruda bulunan 8 şirketten birisi olduğunu belirtti.

2000'lerin ortasında ABD'deki biyo yakın üretimini artırmak için oluşturulan yenilenebilir kredi piyasasında geçen yıl 8 milyar dolarlık kredi sağlandı.

Tesla'nın başvurusunun da biyogaz ile elektrik üretimine yönelik olduğu tahmin ediliyor. Sıdır emisyon hedefi bulunan Biden yönetiminin bu yaz söz konusu başvuruları inceleyerek otomobil üreticilerinin yenilenebilir kredi almaya nasıl hak kazanacağına karar vermesi bekleniyor.

Biyogazdan elektrik üretimi yenilenebilir enerji üretimi kategorisine giriyor.Ancak bugüne kadar ABD'de bu alanda yeşil kredi verilmedi. Dolayısıyla EPA'in vereceği karar merakla bekleniyor.

SATIŞI DURDURDU

Reuters'ın bu haberi Tesla CEO'su Elon Musk'ın Bitcoin ile araç satışını durdurduklarını açıklamasından kısa bir süre sonra yayımlandı. Musk söz konusu kararın Bitcoin madenciliğinin çevreye verdiği zarar nedeniyle alındığını belirtti.

Elon Musk'ın Twitter hesabından yayımladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tesla, Bitcoin kullanarak araç alımlarını askıya aldı. Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların hızla artan kullanımından, özellikle de herhangi bir yakıtın en kötü emisyonuna sahip olan kömürden endişe duyuyoruz.

Kripto para biriminin birçok düzeyde gelecek vaat eden bir fikir olduğuna inanıyoruz. Ancak bunun çevre için büyük bir bedeli olamaz.

Tesla, herhangi bir Bitcoin satmayacak. Madencilik daha sürdürülebilir bir enerjiye geçer geçmez, bunu işlemler için kullanmayı planlıyoruz. Bitcoin’in işlem enerjisinin % 1’inden daha azını kullanan diğer kripto para birimlerine de bakıyoruz."

KARBON AYAK İZİNİ AZALTACAK ADIMLAR

Tesla ilk olarak şubat ayında ödemelerde Bitcoin kabul etmeye başlayacağını açıklamıştı. Aradan geçen zamanda Bitcoin madenciliğinde bir değişiklik olmadı. Yani şubat ayında çevreye ne kadar zarar veriyorsa şu anda da o kadar zarar veriyor.

Dolayısıyla Bitcoin'le ilgili kararın yeşil kredi pazarına girebilmek için alındığına dair yorumlar yapılmaya başlandı. Tabii bir şirketin Bitcoin'le ödeme almaya başlaması da nispeten yeni bir olgu.

Dolayısıyla yeşil kredi başvurularında Bitcoin kullanımına bakılıp bakılmayacağı da bilinmiyor. Ancak olumsuz bir cevap almak istemeyen Tesla önlem olarak karbon ayak izini azaltacak adımlar atmaya başlamış olabilir.