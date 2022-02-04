Bitcoin Hacimsiz ve Sakin Seyrini Koruyor...

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmede: "Bitcoin, 36.500$ seviyesine kadar geri çekilmesinin ardından son bir haftada burayı iki kez test etti ve yeniden alıcıların hakim olması ile 38.000$ bölgesine yükseliş sağladı. Kripto paralarda önümüzdeki hafta oldukça kritik; bir süredir madencilik faaliyetlerinde baş gösteren ABD’de çevreciler ayaklandı. Ayrıca kötü hava koşulları nedeniyle de Teksas’ta madencilik faaliyetlerine ara verilecek. Ancak diğer tarafta olumlu haber akışlar da Bitcoin’i destekliyor. Ruslar bankacılık sistemine Bitcoin hizmetlerini entegre etmeyi planlarken, önceki gün Ethereum-Solana ağında hacklenen 320 milyon dolar geri kurtarıldı. Yine de piyasada çok ciddi bir sıkışma görüyoruz. 37.200-39.200$ seviyeleri arasında sıkışan Bitcoin bir türlü üst bandı kıramadı ve 40.600$ seviyesi aşılamadı. Bu bölgenin kırılarak 45.000$ seviyesine hareketlenmesini beklesek de hacim şu an için yeterli değil. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek The Sandbox’ın Web3.0 arsa satışları yine bu tarafta metaverse coinlerine hareket getirebilir." sözlerine yer verdi.