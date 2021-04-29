Bitcoin Fog'a operasyon! Kurucusu gözaltına alındı

ABD'de 1 milyon 200 binden fazla Bitcoin akladığı belirtilen 'Bitcoin Fog' kurucusu Roman Sterlingov gözaltına alındı.

'Bitcoin Fog' isimli aracı şirketin kurucusu Sterlingov, 2011'de başladığı yasa dışı faaliyeti süresince 1 milyon 200 bin adet Bitcoin'i aklamak ve lisanssız para transferleri yapmakla suçlandı.

Rusya ve İsveç vatandaşlığı bulunan Sterlingov'un akladığı paraların işlem yapıldığı zamandaki değeri yaklaşık 336 milyon dolara denk geliyor.

Kullanıcılara paraların kaynağını gizleme imkanı tanıyan Bitcoin Fog, yasa dışı yollarla elde edilen paraların piyasaya sürülmesine yol açmıştı