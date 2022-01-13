Bitcoin Enflasyondan Korunmaya Yardımcı Olur mu?

Böylelikle düşük faiz artışı ve yüksek enflasyonla yaşamaya bir dönem alışmak gerekiyor. Fed guvarnörleri sözlü yönlendirmelere başladılar ve 3 faiz artışına işaret ettiler. sözlü yönlendirmelerle piyasanın alıştırılması tahvil ve altında önemli oynaklık yaratmadı ve altın 1800$ üzerindeki seyrini korurken,

Bitcoin de 44.000$ seviyelerine yükseldi. 21 milyon arz özelliği nedeniyle Bitcoin deflasyonist bir yapıya sahip ve yarılanmalarla birlikte enflasyonu stabil kalabiliyor. Yeni bir dönem ve yeni yatırım araçları hayatımıza difüze ederken enflasyonda yeni bir kırılma görmezsek Bitcoin bundan sonra enflasyondan korunma araçları kategorisinde ismini yazdırabilir. Son yükselişle birlikte 44.000$ seviyelerinde olası bir boğa tuzağına dikkat edilmeli. 50-200 günlük ortalama kesişmesi ve temel tarafta Kazakistan’da halen daha madencilik üretimlerinin aksamaya uğraması baskılayabiliyor. Risk iştahı sürekli değil bu nedenle daha kısa vadelerde işlem yapmak, portföyün bir kısmını uzun dönem tutup, bir kısmı ile kar realizasyonlarına yönelmek doğru olabilir."